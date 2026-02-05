Tržište električnih automobila: Tko su najveći konkurenti Tesli i BYD-u

Leapmotor i Geely pokazuju kako masovno tržište i niži troškovi postaju ključni faktori rasta električnih vozila

Globalno tržište električnih automobila često se svodi na usporedbu Tesle i kineskog BYD-a. Iako ta dva proizvođača doista dominiraju po volumenu prodaje i medijskoj vidljivosti, iza njih se razvija znatno šira i raznolikija konkurencija. Posljednjih godina sve je jasnije da tržište električne mobilnosti ne oblikuju samo dva imena, već čitav niz proizvođača s različitim strategijama, cjenovnim razredima i tehnološkim pristupima.

Kineski izazivači

Jedan od najupečatljivijih primjera dolazi iz Kine, gdje se uz BYD pojavljuju proizvođači koji ciljaju masovno tržište. Leapmotor, osnovan 2015. godine, izgradio je svoj rast na jednostavnim i cjenovno pristupačnim električnim vozilima. Tvrtka je 2025. prodala gotovo 600 tisuća plug-in hibridnih i potpuno električnih vozila, što je dvostruko više nego godinu ranije i četiri puta više nego 2023., prenosi Financial Times. Za razliku od brendova koji se natječu u tehnološkom prestižu, Leapmotor se fokusirao na troškovnu učinkovitost i visoke volumene, što mu omogućuje snažan rast čak i u razdoblju usporavanja kineskog gospodarstva, prenosi Financial Times.

Takva strategija posebno je učinkovita u nižim cjenovnim segmentima. Prema podacima HSBC-a, električna vozila s cijenom ispod 150 tisuća juana činila su 58 posto kineskog EV tržišta u prvih deset mjeseci 2025., u odnosu na 52 posto godinu ranije, prenosi HSBC. Leapmotor je upravo u tom segmentu pronašao svoje glavno tržište, oslanjajući se na vertikalnu integraciju proizvodnje od 60 do 70 posto, što mu omogućuje strogu kontrolu troškova i konkurentne cijene, prenosi Financial Times.

Uz Leapmotor, važnu ulogu ima i Geely, jedan od najvećih kineskih automobilskih konglomerata. Grupa je 2025. godine isporučila više od 1,3 milijuna električnih i plug-in vozila, čime se svrstala među tri najveća svjetska proizvođača EV-ova, prenosi Visual Capitalist. Geely svoju snagu gradi kombinacijom domaće proizvodnje i globalne prisutnosti kroz brendove poput Volva i Zeekra, koji postaju sve vidljiviji na europskim tržištima, prenosi Visual Capitalist.

Tranzicija velikih proizvođača

Dok kineski proizvođači rastu izuzetno brzo, tradicionalni proizvođači u Europi i Aziji prolaze kroz zahtjevnu tranziciju. Volkswagen grupa ostaje najveći europski igrač u električnim vozilima, s više od 850 tisuća isporučenih EV-ova globalno u 2025. godini. Iako zaostaje za kineskim konkurentima u pogledu troškova i brzine razvoja, Volkswagen nastoji uhvatiti korak standardiziranim platformama i širenjem ponude u nižim cjenovnim razredima, prenosi Visual Capitalist.

Važan dio globalne slike čine i južnokorejski proizvođači. Hyundai grupa, zajedno s Kijom, postupno povećava prodaju električnih vozila, oslanjajući se na vlastitu E-GMP platformu. U 2025. godini njihova kombinirana prodaja činila je nešto više od tri posto svjetskog EV tržišta, uz snažnu prisutnost u Europi i Sjedinjenim Državama, prenosi Visual Capitalist. Iako po obujmu znatno manji od BYD-a, korejski proizvođači uspijevaju ostati konkurentni zahvaljujući ravnoteži između cijene, kvalitete i tehnologije.

Fragmentirano tržište

Osim najvećih, na tržištu se profilira i niz drugih kineskih proizvođača poput NIO-a, Xpenga i Li Auta, koji se pozicioniraju kao tehnološki napredniji brendovi s naglaskom na softver, autonomnu vožnju i inovativne modele korištenja baterija. Iako pojedinačno prodaju znatno manje količine od Tesle i BYD-a, njihove visoke stope rasta i ambicije za međunarodnu ekspanziju čine ih važnim dijelom buduće konkurencije, prenosi Thomasnet.

Sve to pokazuje da tržište električnih automobila više nije utrka u dvoje. Tesla i BYD ostaju dominantni simboli industrije, ali iza njih se stvara širok i raznolik krug proizvođača koji se natječu cijenom, obujmom i prilagodbom različitim tržištima. Upravo ta fragmentacija i pritisak na troškove u narednim će godinama oblikovati sljedeću fazu razvoja globalne industrije električnih vozila.