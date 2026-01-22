Tržište pametnih telefona se oporavlja, ali prijeti novi pad

Iako potražnja jača, nestašica memorije i prioritet AI čipova mijenjaju planove proizvođača pametnih telefona

Nakon dvije izrazito slabe godine, globalno tržište pametnih telefona pokazalo je znakove stabilizacije i umjerenog oporavka. Prema podacima Counterpoint Researcha, globalne isporuke pametnih telefona porasle su za dva posto u 2025. godini, potaknute jačom potražnjom i poboljšanim gospodarskim uvjetima. Ipak, ispod površine pozitivnih brojki i dalje se kriju strukturni izazovi koji bi mogli obilježiti naredno razdoblje.

Kako za Lider pojašnjava Krunoslav Ćosić, tržišni analitičar i glavni urednik portala Portofon.com, rast u posljednje dvije godine treba promatrati u širem kontekstu.

- 2025. i 2024. su bile dobre godine za tržište pametnih telefona jer je u obje godine zabilježen rast isporuka u cijelom svijetu (2 posto odnosno 4 posto), za razliku od 2022. i 2023. u kojima je zabilježen pad od 12 odnosno 4 posto - rekao je Ćosić.