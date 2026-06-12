Javnost rada suda: Suci su jako osjetljivi na javno mnijenje

Javne rasprave postale su iznimka, a ne pravilo. Objašnjenja zašto je tako neuvjerljiva su, a razlozi – prepušteni mašti javnosti

piše: dr. sc. Stjepan Lović, odvjetnik Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

Transparentno i otvoreno pravosuđe treba biti temelj svake države te pod kontrolom javnosti. Takva kontrola treba se provoditi kroz javnost sudskih rasprava i sjednica na kojima se prisutne osobe, a ne samo stranke postupka, upoznaju sa sadržajem odluke i razlozima njezina donošenja. Prisutnost javnosti na sudskim raspravama i sjednicama jamči i 'pozitivan' pritisak na donosioca odluke da objasni razloge donošenja određene odluke, pa čak i da bude kritički propitkivan na 'licu mjesta'. No, prisutnost javnosti postaje pravilo samo u onim kaznenim postupcima koji se vode protiv osoba zanimljivih javnosti, ali isto tako postaje rijetka iznimka u građanskim postupcima, a u postupcima pred žalbenim sudovima i pred Ustavnim sudom izbjegava se bilo kakav oblik sudjelovanja javnosti.

Ustavni sud kolo vodi

Treba napomenuti da je člankom 117. Ustava Republike Hrvatske propisano da su sudske rasprave javne i da se javnost može isključiti iz cijele rasprave ili njezina dijela samo zbog razloga koji su nužni u demokratskom društvu radi interesa morala, javnog reda ili državne sigurnosti, posebno ako se sudi maloljetnicima, ili radi zaštite privatnog života stranaka, ili u bračnim sporovima i postupcima u svezi sa skrbništvom i posvojenjem, ili radi čuvanja vojne, službene ili poslovne tajne i zaštite sigurnosti i obrane, ali samo u opsegu koji je prema mišljenju suda bezuvjetno potreban u posebnim okolnostima u kojima bi javnost mogla biti štetna za interese pravde.