Dvije milijarde dolara oklada, a favorit - Uzbekistan

Tržišta predviđanja bilježe rekordne iznose uoči Svjetskog prvenstva, no iza uzbekistanskog fenomena krije se trik star koliko i burze

Do finala Svjetskog nogometnog prvenstva ostaje više od pet tjedana, no tržišta predviđanja već su prikupila oklade vrijedne blizu dvije milijarde dolara na pobjednika turnira i nadomak su potencijalnog rekorda za najveće tržište u svojoj povijesti.

Samo na platformi Polymarket volumen oklada na pobjednika turnira premašio je 1,8 milijardi dolara, dok je na Kalshi, platforma usmjerena na američko tržište prikupila je oko 120 milijuna dolara.

Prošireno Svjetsko prvenstvo sa 48 momčadi, koje donosi 40 utakmica više u usporedbi s prethodnim izdanjima, kladioničarska je industrija već unaprijed proglasila 'najvećom kladioničarskom prigodom u povijesti'. Procjene investicijske banke Macquarie govore da bi ukupne oklade vezane uz turnir na svim platformama mogle premašiti nevjerojatnih 50 milijardi dolara, što bi bio rast od 43 posto u odnosu na katarski turnir 2022. godine.

Kvote u streamovima

Polymarket je sklopio partnerstvo s digitalnom sportskom platformom OneFootball, koja će kvote platforme ugrađivati izravno u streamove utakmica. Kalshi je kampanju pokrenuo reklamom s trenerom Joséom Mourinhom, uz nagradne igre koje uključuju ulaznice za finale u New Yorku i planove za emitiranje kvota uživo na reklamnim panoima diljem SAD-a.

Ipak, rano trgovanje otkriva jednu anomaliju: zemlja s najvećim volumenom oklada na Polymarketu nije Španjolska, Francuska ni Engleska, nego Uzbekistan. Kvote uzbekistanske pobjede iznose svega 0,01 posto, no volumen oklada premašio je 58 milijuna dolara. Razlog nije optimizam glede uzbekistanskih nogometaša, nego specifičan mehanizam platforme: Polymarket nagrađuje korisnike koji osiguravaju likvidnost, odnosno koji postavljaju oklade na obje strane tržišta kako bi drugima omogućili trgovanje. Korisnici to rade čak i na tržištima s gotovo nultom vjerojatnošću ishoda, poput uzbekistanske pobjede, jer im sama aktivnost donosi nagradu neovisno o rezultatu. Većina tih pozicija već je zatvorena, što potvrđuje da se radilo o kratkoročnoj strategiji prikupljanja nagrada, a ne o stvarnom klađenju na ishod utakmice.

Polymarket ima sustav nagrađivanja tzv. market makersa - korisnika koji postavljaju oklade na obje strane tržišta (i na "da" i na "ne") kako bi osigurali da uvijek ima s kim trgovati. Platforma im za to isplaćuje naknadu iz vlastitih prihoda, proporcionalno volumenu koji su 'osigurali'. Trenuto to izgleda ovako - korisnik postavi okladu da će Uzbekistan pobijediti (0,01 posto vjerojatnosti, dakle gotovo besplatno) i okladu da neće, pokrije rizik gubitka, a za sam čin osiguravanja likvidnosti dobiva nagradu od platforme. Budući da je Uzbekistan toliko nerealan ishod, cijena tih dionica je zanemariva, što znači da se uz minimalni uloženi kapital može generirati velik nominalni volumen i time ubrati veće nagrade.

Na meti regulatora

Unatoč svim tim rekordnim brojevima, ADI Predict Street, uglavnom nepoznata platforma iz Abu Dhabija koja je u travnju izabrana za Fifina službenog partnera na području tržišta predviđanja, bilježi zanemariv interes. Ukupni volumen trgovanja na njezinim tržištima vezanim uz Svjetsko prvenstvo nije u srijedu dosegao ni 100.000 dolara.

Uz sve to, Polymarket je na meti regulatora i istražitelja. U travnju je jedan korisnik bio osumnjičen da je manipulirao mjeračima temperature na pariškom aerodromu Charles de Gaulle kako bi prigrabio dobit od oklade na platformi. Američki tužitelji istodobno vode više slučajeva zbog navodnog insider tradinga putem Polymarketa.

I dok se na travnjacima odlučuje tko će podići trofej, pravi test za Polymarket i Kalshi odvija se izvan stadiona: hoće li regulatori u SAD-u tržišta predviđanja tretirati kao legitimne financijske instrumente ili kao kockarnice pod drugim imenom. Od tog odgovora ovisit će mogu li dvije milijarde dolara uložene u ovaj turnir biti samo uvod u još veće iznose četiri godine od sada.