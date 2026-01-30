U Boogie uložio Hybrid Capital Partners, planiraju međunarodno širenje

Mladen Vidović i Zlatko Sova
Vidović i Sova - Ovu i iduću godinu Inoxmont-VS osigurao poslovima na četiri velika europska projekta
Riječ je o velikim investicijskim projektima u Europi koji neće stati: novim geotermalnim elektranama, rafinerijama i tvornicama papira i celuloze. Novi poslovi na kraju su niza više od 250 odrađenih projekata ludbreškog Inoxmont-VS-a na postavljanju industrijskih postrojenja u Europi, ali i drugdje u svijetu. Imao je teškoća tijekom karantene, ali prevladao ih je, a ni krize se u njemu ne boje