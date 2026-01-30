Tvrtke i tržišta

U Boogie uložio Hybrid Capital Partners, planiraju međunarodno širenje

30. siječnja 2026.
Boogie Lab

foto
Roko Kalafatić
Nakon skoka prihoda na oko 14 milijuna eura u 2025. Boogie je osnovao holding strukturu i ušao u suradnju s PE fondom

Hrvatski prehrambeni brend Boogie, u koji je nedavno ušao regionalni alternativni investicijski fond Hybrid Capital Partners iza kojeg stoje Božen Živaljić, Ivan Pirić i Nadia Sablić, zaključio je 2025. godinu s konsolidiranim prihodima od oko 14 milijuna eura i paralelno postavio novu korporativnu strukturu osnivanjem holding društva Boogie HoldCo.

U odnosu na godinu ranije, kada su prihodi Boogie Bakeryja i Boogie Laba iznosili oko osam milijuna eura s dobiti nešto većom od 206 tisuća eura, riječ je o snažnom skoku koji potvrđuje da Boogie iz lokalnog brenda prerasta u međunarodnu prehrambenu grupu.

#Karlo Vulin#Mladen Vidović#Boogie Lab#Boogie Hold Co
