Unatoč krizama ulagači u regiji očekuju val novih transakcija

Investicijski sentiment u Srednjoj Europi i dalje je stabilan, a mjerljivi povrati od umjetne inteligencije očekuju se već sljedeće godine

Srednjoeuropski ulagači i dalje smatraju da će im ostatak godine donijeti dobre rezultate, a posljednji pokazatelji investicijskog sentimenta upućuju na to da s optimizmom gledaju na budućnost regije u narednim mjesecima. Kako se navodi u priopćenju Deloittea, otegotne političke okolnosti ne ugrožavaju optimizam, a više od trećine (36 posto) ispitanika očekuje rast broja transakcija, dok samo osam posto, kao i u zimskom ispitivanju, očekuje smanjenje njihove aktivnosti.

Gospodarske se okolnosti smatraju stabilnima, pri čemu 74 posto ispitanika ne očekuje značajnije promjene. Dobra je vijest da skoro petina (18 posto) ispitanika očekuje poboljšanje tržišnih uvjeta, unatoč aktualnim napetostima u Perzijskom zaljevu, dok svega osam posto očekuje da će se uvjeti pogoršati – manji broj ispitanika nego u prošlom ispitivanju.

Likvidnost pokazuje znakove stabilizacije, a skoro dvije trećine (70 posto) ispitanika očekuje da će postojeće razine zaduživanja ostati nepromijenjene. Petina očekuje povećanu, a desetina smanjenu dostupnost zaduživanja do kraja godine.

– Neizvjesnost vjerojatno neće nestati u kratkom roku, no sektor privatnog kapitala u regiji kontinuirano potvrđuje svoju sposobnost prilagodbe. Više od tri desetljeća poslovanja kroz različite gospodarske cikluse oblikovalo je tržište koje je sve sofisticiranije, otpornije i snažnije povezano s međunarodnim investitorima. To vidimo i u Hrvatskoj, gdje ulaganja poput onoga MidEurope u Optiku Anda pokazuju da kvalitetne domaće kompanije i dalje privlače međunarodni kapital te imaju potencijal za daljnji rast u Hrvatskoj i regiji – kaže Lena Habuš, partnerica u Deloitteovom Odjelu za strateško savjetovanje i transakcije.

Lena Habuš, Deloitte

Aktivnost na hrvatskom tržištu potvrđuju i druge značajne transakcije. Mutares je u prvoj polovici 2026. dovršio preuzimanje Mall.hr-a od Allegro Grupe, čime je jedan od vodećih igrača na hrvatskom tržištu e-trgovine postao dio nove regionalne platforme.

Uskoro mjerljivi povrati na AI ulaganja

Umjetna inteligencija sve je zastupljenija u Srednjoj Europi, međutim, još uvijek se nedovoljno upotrebljava. Manje od petine ispitanika (18 posto) smatra da umjetna inteligencija može uvelike pomoći u identificiranju budućih investicijskih prilika, dok 28 posto ispitanika smatra da ona može samo djelomično pomoći. Većina ispitanika (54 posto) smatra da umjetna inteligencija može pružiti određenu vrijednost, ali još uvijek ne predstavlja ključan faktor pri donošenju investicijskih odluka.

– Očekivano je da će se ti omjeri s vremenom mijenjati kako primjena umjetne inteligencije bude sazrijevala i donosila sve konkretnije poslovne koristi. Ako je 2026. godina bila obilježena eksperimentiranjem i postupnim uvođenjem umjetne inteligencije, 2027. bi mogla označiti početak razdoblja u kojem će organizacije koje su među prvima investirale u ove tehnologije početi ostvarivati mjerljive povrate na svoja ulaganja – dodala je Valentina Golić, viša menadžerica u Deloitteovom Odjelu za strateško savjetovanje i transakcije.