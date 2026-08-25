Infobip predstavio SIM verifikaciju broja za telekome i tvrtke

Agregacijom mrežnih API-jeva Infobip povezuje telekom operatore s poduzećima koja traže sigurnije načine potvrde identiteta

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip predstavila je danas rješenje za SIM verifikaciju broja, kojim telekom operatorima diljem svijeta pomaže ubrzati primjenu verifikacije telefonskog broja putem SIM kartice, kroz agregaciju mrežnih API-jeva i uključivanje poduzeća.

Kako se navodi u priopćenju, ova inicijativa otvara mobilnim telekomima nove mogućnosti za ostvarivanje prihoda od autentifikacije, dok poduzećima omogućuje prelazak s tradicionalnih jednokratnih lozinki (OTP) na sigurnije i jednostavnije načine autentifikacije koji zahtijevaju manje korisničkog angažmana.

Prijevare, problemi s dostavom poruka, pritisak na troškove i pojačan regulatorni nadzor nastavljaju mijenjati tržište autentifikacije, stoga telekom operatori i poduzeća traže jače alternative jednokratnim lozinkama (OTP). SIM verifikacija broja koristi SIM karticu i mobilnu mrežu kao pouzdan sloj identiteta i omogućuje autentifikaciju u pozadini, bez jednokratnih lozinki i bez ručnog unosa koda, dokazujući posjedovanje drugog faktora autentifikacije - mobilnog telefonskog broja.

Korištenjem SIM kartice kao vjerodostojne baze, uz kriptografsku provjeru putem mobilne mreže da broj zaista pripada SIM kartici u uređaju, ovaj pristup smanjuje rizik od prijevara, poboljšava korisničko iskustvo i omogućuje bržu i jednostavniju autentifikaciju na mobilnim mrežama i putem Wi-Fi-ja. Za razliku od ranijih metoda mrežne verifikacije, podržava i suvremenije modele temeljene na privoli korisnika i tokenima, uz manju ovisnost o verifikaciji koja zahtijeva isključivo mobilne podatke.

Agregacijom mrežnih API-jeva Infobip povezuje telekom operatore s poduzećima koja traže sigurnije načine potvrde identiteta. Time operatorima omogućuje monetizaciju SIM verifikacije broja, a poduzećima pristup usluzi putem jedne integracije. Krajnjim korisnicima to donosi jednostavnije i sigurnije iskustvo bez oslanjanja na klasične jednokratne lozinke.

- Operatori već imaju jedan od najpouzdanijih resursa u digitalnom identitetu - SIM karticu i proces autentifikacije putem mreže. Naša je uloga pomoći im da tu mogućnost brže komercijaliziraju, dok poduzećima nudimo skalabilan put prema sigurnijoj i jednostavnijom autentifikaciji - izjavio je Matija Ražem, glavni komercijalni direktor za telekomunikacije u Infobipu.

Autentifikacija postaje sve važniji dio ukupnog korisničkog iskustva, a ne samo sigurnosna kontrola. SIM verifikacija broja otvara priliku da korisnicima pojednostavnimo prijavu i istodobno ojačamo povjerenje u mobilnu autentifikaciju. Uklanjanjem jednokratnih lozinki i korištenjem postojeće SIM kartice i mobilne mreže, poduzeća mogu pružiti jednostavnije i sigurnije digitalno iskustvo na velikoj skali - izjavio je Leonardo Silva, voditelj B2B komunikacijskih usluga i Open Gatewayja u telekom operatoru Vivo.