Uniline Grupa sa vlastitim brendom Avenis ulazi na tržište najma vozila

Uniline na tržište ulazi s flotom od 1.000 vozila, od ekonomičnih gradskih modela i SUV-ova do premium vozila pa čak kampera

Uniline Grupa, jedan od vodećih turističkih aktera u Hrvatskoj, službeno je predstavila Avenis, novi rent-a-car brend koji nastaje unutar tvrtke Uniline Mobility.

Ovaj strateški iskorak označava kraj gotovo dvadesetogodišnjeg razdoblja poslovanja unutar međunarodnih franšiznih sustava, s naglaskom na podršku koju je Unilineu pružao Eurocar, te predstavlja početak nove faze u kojoj kompanija koristi vlastitu infrastrukturu i operativno znanje za izravan nastup na tržištu.

U ponudi čak i kamperi

Boris Žgomba, predsjednik Uprave Uniline Grupe, ističe kako je odluka o razvoju vlastitog brenda sazrela u trenutku kada su znanje o upravljanju flotom i dubinsko razumijevanje potreba putnika postali dovoljni za kreiranje usluge koja je potpuno prilagođena specifičnostima domaćeg tržišta.

- Avenis na tržište ulazi s flotom od 1.000 vozila različitih kategorija, od ekonomičnih gradskih modela i SUV-ova do luksuznih premium vozila, pa čak i kampera te lakih gospodarskih vozila - rekao je Žgomba te istaknuo da je dugoročni cilj proširiti se i na druga tržišta. Ova odluka dolazi u trenutku, dodao je, kada mobilnost postaje važan dio turističkog i poslovnog ekosustava. Sve više destinacija mobilnost promatra kao dio turističkog proizvoda, nastavlja Žgomba, dok kompanije traže pouzdane partnere koji mogu osigurati fleksibilna rješenja prijevoza za zaposlenike i poslovna putovanja.

- U jednom trenutku postalo je jasno da imamo dovoljno znanja, infrastrukture i tržišnog iskustva da razvijemo vlastiti brend mobilnosti koji će biti potpuno prilagođen našem tržištu. Avenis je rezultat tog procesa: brend koji nam omogućuje veću fleksibilnost u razvoju usluga, digitalnih rješenja i korisničkog iskustva, ali istovremeno zadržava standarde kvalitete koje smo gradili gotovo dvadeset godina - naglasio je Žgomba.

Logistička mreža brenda primarno je fokusirana na ključne ulazne točke za turiste i poslovne putnike, s poslovnicama u svim većim zračnim lukama u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Zadru i Puli.

Bez administrativnih komplikacija

Član uprave Uniline Mobilityja, Dean Filipović, naglašava kako je fokus stavljen na digitalizaciju procesa, čime se korisnicima omogućuje brza i transparentna rezervacija bez nepotrebnih administrativnih komplikacija. Cilj je povezati dugogodišnje iskustvo u logistici s modernim pristupom mobilnosti koja više nije samo prijevoz, već integralni dio ukupnog turističkog doživljaja.

- Veliku pažnju posvetili kvaliteti i raznolikosti flote, jer potrebe korisnika mogu biti vrlo različite, od turista koji traže praktično vozilo za istraživanje destinacije do poslovnih putnika i kompanija koje koriste dugoročniji najam - zaključio je Filipović.