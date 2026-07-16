Valamar nudi mogućnost malim hotelima da zaobiđu Booking.com

Vodeća domaća turistička kompanija najavila je davanje pristupa svojoj platformi za rezervacije koja godišnje privuče sedam milijuna posjetitelja

Valamar nudi novi model partnerstva hotelima i kampovima u Hrvatskoj koji ugovaranjem usluga prodaje i marketinga mogu postati dio najvećeg prodajno-marketinškog sustava u hrvatskom turizmu, priopćili su u četvrtak iz tog hotelijera. Uvođenjem usluge 'Partnered with Valamar', odabrani hoteli i kampovi po prvi će put dobiti pristup i Valamar.com platformi, najvećoj nezavisnoj platformi za rezervacije smještaja u Hrvatskoj, koja godišnje privlači preko sedam milijuna posjetitelja i generira 250 milijuna eura vrijednosti individualnih rezervacija.

Valamar godišnje ostvaruje preko 450 milijuna eura ukupnih prihoda, pri čemu oko 65 posto ostvaruje kroz direktnu prodaju individualnim gostima. S druge strane, rezervacije ostvarene putem Booking.coma čine tek oko 10 posto prihoda. Kako provizije globalnih OTA platformi iznose i do 18 posto, povećanje direktnih rezervacija predstavlja jedan od najvećih potencijala za smanjenje troškova distribucije i povećanje profitabilnosti poslovanja hotela i kampova.

Brojne opcije

'Partnered with Valamar' je model suradnje koji hotelima i kampovima omogućuje zadržavanje vlastitog identiteta, brenda i samostalnog upravljanja, dok Valamar preuzima prodaju, upravljanje prihodima, digitalni marketing i distribuciju. Partneri postaju i dio ponude Valamar loyalty programa koji već sada broji gotovo 800 tisuća članova, ostvaruju bolju vidljivost na ključnim tržištima, veći udio direktnih rezervacija te smanjenu ovisnost o globalnim distribucijskim kanalima, sve to bez velikih ulaganja u vlastitu tehnologiju, marketing i prodajne kapacitete.

- U Hrvatskoj postoji značajan broj vrhunskih hotela s autentičnim karakterom i izvrsnim iskustvom za goste. Želimo im omogućiti pristup najvećoj domaćoj platformi za direktnu prodaju smještaja i želimo ih predstaviti vjernim gostima Valamara među kojima je čak 30 posto povratnika, uz potpuno očuvanje njihova identiteta i neovisnosti - izjavila je Ivana Budin Arhanić, članica Uprave Valamara.

Ivana Budin Arhanić

Dodala je kako partneri kroz suradnju dobivaju i opciju ugovaranja dodatnih usluga Valamara kao što su razvoj proizvoda i usluga, priprema otvaranja novih hotela, unapređenje hrane i piće, treninzi za osoblje ili popratne usluge poput praonice i nabava.

'Partnered with Valamar' je namijenjen investitorima ili vlasnicima uspješnih hotela ili kampova s četiri i pet zvjezdica i minimalno 50 smještajnih jedinica na atraktivnim turističkim lokacijama koji redovno ostvaruju visoke ocjene zadovoljstva gostiju te nude kvalitetne sadržaje poput restorana, bazena i wellnessa, sporta, MICE-a i sadržaja za obiteljski odmor.

Za partnere koji žele poslovati pod jednim od Valamarovih brendova razvijen je i model franšize koji zahtijeva i potpunu implementaciju proizvoda i usluga brenda odnosno dizajna i standarda usluge te integraciju u Valamarov operativni sustav. Tako Valamar partnerima nudi više oblika suradnje – od “Partnered with Valamar” koje omogućuje zadržavanje vlastitog identiteta uz korištenje Valamarove prodajne i marketinške infrastrukture do potpune integracije u jedan od Valamarovih brendova.