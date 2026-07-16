MDK Građevinar: Nema čimbenika koji bi snizili cijene novogradnje

Fleksibilnost, odgovorno upravljanje projektima i korektan partnerski odnos s investitorima bili ključni čimbenici za uspješno poslovanje

Kompanija MDK Građevinar iz Velikog Trgovišća zadnjih godina skreće pažnju poslovne javnosti zbog rasta i ulaska među deset najvećih u sektoru. Njezin vlasnik i direktor Krunoslav Pavlinić bit će jedan od govornika na Danu velikih planova, konferenciji koja će se u organizaciji poslovnog tjednika Lider održati 23. rujna u Zagrebu. Govorit će o poslovnim planovima za ovu i narednu godinu, a u najavi konferencije veli nam da u nadolazećem razdoblju fokus kompanije ostaje na održivom razvoju poslovanja.

- Naravno, uz zadržavanje visokih standarda kvalitete po kojima je MDK Građevinar prepoznat na tržištu. Nastavit ćemo ulagati u unapređenje operativnih procesa, u razvoj zaposlenika i modernizaciju opreme te pratiti tržišne trendove i potrebe investitora – kaže Pavlinić.

Dodaje da je protekla godina bila obilježena izazovnim tržišnim okolnostima, uključujući promjenjive cijene materijala, izazove u opskrbnim lancima i novom zapošljavanju te, generalno, povećanim troškovima poslovanja. Unatoč tome, zahvaljujući iskustvu i dobroj organizaciji, uspješno su odgovorili na zahtjeve tržišta te održali stabilnost poslovanja i kvalitetu izvedbe ugovorenih projekata.

- Smatramo da su fleksibilnost, odgovorno upravljanje projektima i korektan partnerski odnos s investitorima bili ključni čimbenici koji su nam omogućili uspješno poslovanje. I dalje ćemo graditi poslovanje na kvaliteti, pouzdanosti i dugoročnim odnosima sa zaposlenicima, klijentima i partnerima. Vjerujemo da upravo takav pristup omogućuje dugoročnu stabilnost poslovanja i kvalitetnu realizaciju projekata, neovisno o promjenama na tržištu, te predstavlja solidan temelj za nastavak uspješnog razvoja MDK Građevinara – kaže Pavlinić.

Kvaliteta i održivost

Nedavno smo napravili analizu poslovanja sektora u prošloj godini ('1000 najvećih') iz koje izdvajamo izjave dobivene iz kompanije. Između ostalih, govore o primjetnom padu broja transakcija na tržištu nekretnina, što je posljedica kombinacije viših kamatnih stopa, opreznijeg ponašanja kupaca i općenito zahtjevnijega gospodarskog okružja. Naravno, na opreznost je ljude natjerao i rat na Bliskom istoku.

– Upravo smo zato fokusirani na kvalitetu projekata i održivost ulaganja. U kvalitetnim projektima, dobro odabranim lokacijama i odgovornom upravljanju troškovima vidimo prostor za ostvarenje pozitivnih poslovnih rezultata. Očekujemo daljnji rast cijena stanogradnje, prije svega zbog kontinuiranih inflatornih učinaka i povećanja ulaznih troškova. Na cijene utječu rast troškova rada, energenata, građevnog materijala te financiranja projekata zbog viših kamatnih stopa. Iako se dinamika rasta može razlikovati ovisno o lokaciji i vrsti projekta, trenutačno ne vidimo čimbenike koji bi mogli sniziti cijenu novogradnje – poručili su iz MDK Građevinara.

U toj tvrtki naglašavaju da se realizacija njezinih projekata odvija u skladu s višegodišnjim poslovnim planovima.

– Do sada nismo bili prisiljeni odustajati od planiranih investicija i znatnije prolongirati projekte, ponajprije zahvaljujući opreznom pristupu u donošenju poslovnih odluka i detaljnom planiranju prije ulaska u svaku investiciju. U razdobljima povećane tržišne neizvjesnosti takva poslovna disciplina je ključna – poručuju.

O svemu ovome Pavlinić će više reći na 18. Danu velikih planova koji se održava 23. rujna u hotelu Westin Zagreb. Zato ne propustite priliku za druženje s najuspješnijim poduzetnicima i prijavite se na vrijeme za sudjelovanje.