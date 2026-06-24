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Koykan grabi prema 1.000 investitora - uz obveznicu od 7,5% kamata, mogućnost suvlasništva i otvorenu lokaciju u Minhenu

24. lipnja 2026.
Koykan restoran

Koykan restoran

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Koykan su od prvog dana gradili mali ulagači. Danas ih je gotovo 500 i do sada su uložili više od tri milijuna eura

Što ako bi obveznica mogla biti tek prvi korak prema vlasništvu u tvrtki? Upravo to nudi nova Koykan obveznica: fiksnih 7,5% godišnje, uz mogućnost da uloženo kroz nekoliko mjeseci pretvorite u suvlasništvo u Koykan poslovanju. Preko 300 ulagača već se kvalificiralo za tu tranziciju, koja se odvija u drugoj polovici 2026. godine.

Koykan su od prvog dana gradili mali ulagači. Danas ih je gotovo 500 i do sada su uložili više od tri milijuna eura - a većina ih je već naplatila i dva kupona kamata. Cilj je sada okupiti tisuću malih ulagača - i to prije nego u vlasničku strukturu uđu strateški partneri i veliki fondovi.

Iz Hrvatske u srce Bavarske: Koykan otvara München i poziva svoje ulagače na party otvaranja

Koykan 24. lipnja otvara svoj prvi restoran u Njemačkoj — u münchenskom PEP-u, jednom od najprometnijih centara u gradu. Iza tog koraka stoji Xela Investment, koja u južnoj Njemačkoj i Austriji vodi 20+ restorana svjetskih franšiza, a s Koykanom razvija 10 lokacija u Bavarskoj vrijednih oko 5 milijuna eura. Da Koykan ozbiljno shvaćaju i u Njemačkoj, pokazuje i to što je o brendu pisao vodeći tamošnji restoranski portal Food Service.

Pravo slavlje slijedi 3. srpnja u 17 sati, kada na lokaciji u PEP-u počinje veliki party otvaranja. Uz medije, okupit će i skupinu njemačkih i internacionalnih strateških ulagača — okosnicu daljnjeg rasta brenda u DACH regiji — a pozvani su i sadašnji ulagači iz Hrvatske. Ekspanzija se pritom ne zaustavlja: u drugoj polovici godine otvara se i nova lokacija u Rijeci. Sve to stoji na dokazanim brojkama — devet restorana u četiri zemlje, svaki s 500.000 do milijun eura prihoda i preko 90.000 eura EBITDA-e godišnje.

Zašto baš sada?

Koykan se otvara prema institucionalnom kapitalu - u vlasničku strukturu ulaze strateški partneri, a slijedi Serija A. Ovu fazu prikupljanja plan je zatvoriti do kraja ljeta; nakon toga ovako dostupan ulazak, od nekoliko tisuća eura uz mogućnost suvlasništva, više neće biti moguć na isti način.

Koykan monymotion

Koykan monymotion

Tri puta do suvlasništva (od 5.000 eura)

Obveznica je s fiksnom kamatom koju možete držati do kraja. No tko uloži najmanje 5.000 eura može tijekom trajanja obveznice odabrati prelazak u jedan od tri programa:

  • Izravno suvlasništvo u Koykan grupaciji - obveznica se pretvara u suvlasnički udio
  • Razvoj novih restorana - veći potencijal, ali i veći rizik
  • Prihodovno stabilizirani restorani - redovna isplata dobiti iz lokacija koje već rade

Konverzija nije obveza i bira se najkasnije 6 mjeseci prije isteka, kroz jednostavan postupak (SKDD, Koykan, ulagač). Svaki program ima svoj profil rizika opisan u dokumentaciji, a ulagačima iznad 5.000 eura na raspolaganju je i osobna podrška iz tima za odnose s investitorima.

Ključni uvjeti emisije (nakon uspješno zatvorenog ciklusa 2025./2026.):

  • Kamata: 7,5% fiksno, isplata polugodišnje
  • Ročnost: 3 godine, glavnica jednokratno na kraju
  • Minimalni ulog: 1.000 eura (prag za suvlasništvo: 5.000 eura)
  • Ukupna emisija: 2.000.000 eura

Cijeli Informacijski dokument, rizike i pristupni obrazac pronaći ćete na službenim stranicama Koykan obveznica. Upis je vremenski ograničen i traje do kraja ljeta - ako vam ovakvo ulaganje odgovara, prijaviti se možete odmah.

Saznajte detalje i uvjete na službenoj stranici obveznice.

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