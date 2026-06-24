Koykan grabi prema 1.000 investitora - uz obveznicu od 7,5% kamata, mogućnost suvlasništva i otvorenu lokaciju u Minhenu

Koykan su od prvog dana gradili mali ulagači. Danas ih je gotovo 500 i do sada su uložili više od tri milijuna eura

Što ako bi obveznica mogla biti tek prvi korak prema vlasništvu u tvrtki? Upravo to nudi nova Koykan obveznica: fiksnih 7,5% godišnje, uz mogućnost da uloženo kroz nekoliko mjeseci pretvorite u suvlasništvo u Koykan poslovanju. Preko 300 ulagača već se kvalificiralo za tu tranziciju, koja se odvija u drugoj polovici 2026. godine.

Koykan su od prvog dana gradili mali ulagači. Danas ih je gotovo 500 i do sada su uložili više od tri milijuna eura - a većina ih je već naplatila i dva kupona kamata. Cilj je sada okupiti tisuću malih ulagača - i to prije nego u vlasničku strukturu uđu strateški partneri i veliki fondovi.

Iz Hrvatske u srce Bavarske: Koykan otvara München i poziva svoje ulagače na party otvaranja

Koykan 24. lipnja otvara svoj prvi restoran u Njemačkoj — u münchenskom PEP-u, jednom od najprometnijih centara u gradu. Iza tog koraka stoji Xela Investment, koja u južnoj Njemačkoj i Austriji vodi 20+ restorana svjetskih franšiza, a s Koykanom razvija 10 lokacija u Bavarskoj vrijednih oko 5 milijuna eura. Da Koykan ozbiljno shvaćaju i u Njemačkoj, pokazuje i to što je o brendu pisao vodeći tamošnji restoranski portal Food Service.

Pravo slavlje slijedi 3. srpnja u 17 sati, kada na lokaciji u PEP-u počinje veliki party otvaranja. Uz medije, okupit će i skupinu njemačkih i internacionalnih strateških ulagača — okosnicu daljnjeg rasta brenda u DACH regiji — a pozvani su i sadašnji ulagači iz Hrvatske. Ekspanzija se pritom ne zaustavlja: u drugoj polovici godine otvara se i nova lokacija u Rijeci. Sve to stoji na dokazanim brojkama — devet restorana u četiri zemlje, svaki s 500.000 do milijun eura prihoda i preko 90.000 eura EBITDA-e godišnje.

Zašto baš sada?

Koykan se otvara prema institucionalnom kapitalu - u vlasničku strukturu ulaze strateški partneri, a slijedi Serija A. Ovu fazu prikupljanja plan je zatvoriti do kraja ljeta; nakon toga ovako dostupan ulazak, od nekoliko tisuća eura uz mogućnost suvlasništva, više neće biti moguć na isti način.

Koykan monymotion

Tri puta do suvlasništva (od 5.000 eura)

Obveznica je s fiksnom kamatom koju možete držati do kraja. No tko uloži najmanje 5.000 eura može tijekom trajanja obveznice odabrati prelazak u jedan od tri programa:

Izravno suvlasništvo u Koykan grupaciji - obveznica se pretvara u suvlasnički udio

Razvoj novih restorana - veći potencijal, ali i veći rizik

Prihodovno stabilizirani restorani - redovna isplata dobiti iz lokacija koje već rade

Konverzija nije obveza i bira se najkasnije 6 mjeseci prije isteka, kroz jednostavan postupak (SKDD, Koykan, ulagač). Svaki program ima svoj profil rizika opisan u dokumentaciji, a ulagačima iznad 5.000 eura na raspolaganju je i osobna podrška iz tima za odnose s investitorima.

Ključni uvjeti emisije (nakon uspješno zatvorenog ciklusa 2025./2026.):

Kamata: 7,5% fiksno, isplata polugodišnje

Ročnost: 3 godine, glavnica jednokratno na kraju

Minimalni ulog: 1.000 eura (prag za suvlasništvo: 5.000 eura)

Ukupna emisija: 2.000.000 eura

Cijeli Informacijski dokument, rizike i pristupni obrazac pronaći ćete na službenim stranicama Koykan obveznica. Upis je vremenski ograničen i traje do kraja ljeta - ako vam ovakvo ulaganje odgovara, prijaviti se možete odmah.

Saznajte detalje i uvjete na službenoj stranici obveznice.