Klepaču nova funkcija u Vindiji, vlasnik Tehnomonta izašao iz Elektrode

Donosimo pregled najvažnijih promjena u Sudskom registru: novi nadzorni odbori i uprave, povećanja kapitala te promjene vlasništva i sjedišta tvrtki

Nenad Klepač novi je član Uprave VINDIJE TRGOVINE umjesto Saše Vojnovića. Klepač je na čelu matične VINDIJE d.o.o. i član Uprave KOKE. Sad sudjeluje u upravljanju svih VINDIJINIH sastavnica u Varaždinu.

Ante Obućina izašao je iz suvlasništva u ELEKTRODI ZAGREB, gdje je dosad imao udjel od 15,44%, pa jedina vlasnica ostaje Ružica Vađić. Obućina je nedavno preuzeo pulsku grupaciju TEHNOMONT preko svoje tvrtke LINEAR APLHA. Ranije ove godine izašao je iz vlasničke strukture u tvrtkama PORTUS NAVIGO i TELCO DEVELOPMENT.

Većinski vlasnik FRIGO PLUSA i dosadašnji direktor Toni Grubišić novi je predsjednik Uprave. Vesna Šarić i Pavao Jerković direktorske funkcije zamijenili su pozicijama članova Uprave, u koju je ušao i Mate Krišto.

Stipe Balić nije više član Uprave ELEKTRONA iz Smokovića (Zemunik Donji)

Ivi Katalinić Janković dodijeljena je prokura u obiteljskoj tvrtki FEROTEHNA iz Kukuljanova (Bakar).

PINOY 385 prenio je dijelove imovine, obveza i pravnih odnosa na EURO PROPERTIES. Obje su tvrtke u vlasništvu Stjepana Jagodina.

TELEPERFORMANCE HRV promijenila je naziv u TP CROATIA

TRAIN HUNGARY zatvorio je svoju hrvatsku podružnicu

Christian Larss Kreković nije više direktor u MPPD-u iz Zagreba.

Vedran Štampar novi je direktor u tvrtki DEUTSCHMANN INTERNATIONALE SPEDITION umjesto Gojka Manojlovića.

GALERIJA MALA pripojena je EUROVILLI. Obje su tvrtke u vlasništvu Sergija Serdarušića.

Leonardo Ljubićić nakon 12 godina otišao je s čela komunalne omiške tvrtke PEOVICA. Kao razlog odlaska istaknuo je dugogodišnje profesionalno opterećenje, poručivši da su njegova energija, motivacija i zdravstveni kapaciteti iscrpljeni. Privremenim upraviteljem imenovan je dosadašnji prokurist Zoran Stanić.

Chiara Vera Vusić prebacila je vlasništvo tvrtke COOPADRIA na Janu Karlu Vusić. Obje su i dalje direktorice.

Tvrtka GREEN PLAN PARTNERS Tomislava Filipovića preuzela je vlasničke udjele Brane Golubića i Ervina Leke u HIDRO-RADU.

Andrija Smoljanec nije više direktor u tvrtki JEKLOTEHNA-TING.

Marin Virč nije više predsjednik Uprave HIDROTEHNIKE, kojom sad upravlja jedini član Uprave Mario Lacković. Tvrtku iz Čakovca nedavno je preuzeo križevački RADNIK Mirka Habijanca.