Zapeo projekt u Utrinama? Otkrivamo što se događa sa Zelenom zgradom

Iako na gradilištu mjesecima nema nikoga i stanari strahuju od propasti projekta, investitor za Lider najavljuje veliki preokret za jesen

Nakon što su u ožujku ove godine na lokaciji nedovršene 'Zelene zgrade' u Utrinama primijećene prve tehničke aktivnosti i pripreme terena za rekonstrukciju, o čemu je Lider i pisao u ožujku, optimizam stanara brzo je splasnuo. Proljeće je prošlo, stiglo je ljeto, radova nema, kao ni radnika, a dojam s terena je nepromijenjen.

Stanari okolnih zgrada i dalje gledaju u betonski kostur koji već gotovo petnaest godina nagrđuje vizuru kvarta. Među lokalnim stanovništvom stoga je opravdano zavladala sumnja. Pitanja o tome je li projekt ponovno zapeo u nekoj od birokratskih ladica, jesu li se pojavili novi tehnički problemi s konstrukcijom ili je novi vlasnik, tvrtka Utrina Development, potiho odustao od ambiciozne rekonstrukcije, postala su glavna tema kvartovskih rasprava.

- Mjesecima ovdje nema ni radnika ni strojeva. Sve je stalo baš kao i prije više ni ne znam koliko godina. Bojali smo se da je cijela ta priča o novom vlasniku i rekonstrukciji bila samo još jedno prazno obećanje - komentira jedan od stanara obližnje zgrade u Utrinama.

Investitor: Strojevi stižu na jesen

Tragom sumnji i upita građana, ponovno smo kontaktirali tvrtku Utrina Development, u vlasništvu poduzetnika Dinka Milolože. Iz tvrtke umiruju javnost i tvrde kako razloga za zabrinutost nema te da se iza kulisa tišine na gradilištu zapravo odvijaju ključne administrativne i logističke pripreme.