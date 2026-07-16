Tradicija koja stvara lidere: 40 generacija MBA studija EFZG

Studij je namijenjen profesionalcima koji žele napraviti iskorak u karijeri, preuzeti veću upravljačku odgovornost i razviti kompetencije potrebne za donošenje poslovnih odluka

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu otvara upis nove, 40. generacije sveučilišnog specijalističkog studija Poslovno upravljanje - MBA, renomiranog programa naprednog poslovnog obrazovanja u Hrvatskoj. Program je oblikovan po uzoru na MBA studije vodećih europskih i američkih poslovnih škola, ali i na iskustvu hrvatskoga gospodarstva.

Studij je namijenjen profesionalcima koji žele napraviti iskorak u karijeri, preuzeti veću upravljačku odgovornost i razviti kompetencije potrebne za donošenje poslovnih odluka. Posebnu vrijednost pruža stručnjacima neekonomskih usmjerenja kojima su za daljnji profesionalni razvoj potrebna dodatna znanja iz područja poslovne ekonomije i menadžmenta.

Studij traje tri semestra i nosi 90 ECTS bodova. Koncept izvođenja nastave prilagođen je poslovnim obvezama polaznika te je organiziran tako da se nastava održava jedan tjedan mjesečno u poslijepodnevnim satima, što omogućuje uspješno usklađivanje studijskih i profesionalnih obveza. Tijekom studija polaznici polažu devet obveznih i pet izbornih kolegija te studij završavaju izradom i obranom završnog rada. Završni rad omogućuje povezivanje stečenih znanja s konkretnim poslovnim izazovima, razvojnim projektima i upravljačkim odlukama iz vlastite profesionalne prakse.

Sadržaj programa obuhvaća ključna područja poslovnog upravljanja. Kolegiji iz korporativnog upravljanja, poslovne strategije, marketinga, tržišnih istraživanja, financijskog menadžmenta, analize financijskih izvještaja, međunarodnog poslovanja, upravljanja ljudskim potencijalima i financijskih tržišta razvijaju široku menadžersku perspektivu. Izborni kolegiji otvaraju prostor za vodstvo, poduzetništvo i inovacije, digitalnu transformaciju, poslovno pregovaranje, upravljanje markama, etiku, rizike i operacijski menadžment.

prof. dr. sc. Irena Pandza Bajs, voditeljica MBA studija

Velika snaga studija su nastavnici Ekonomskog fakulteta Zagreb i gostujuća predavanja stručnjaka iz prakse. Polaznici imaju priliku čuti iskustva članova uprava, poduzetnika, menadžera i stručnjaka koji govore o transformacijama, krizama, rastu i odlukama koje oblikuju poslovni uspjeh.

Takav način rada povezuje teorijska znanja s konkretnim poslovnim izazovima i iskustvima iz prakse.

Važna novost za naše polaznike je mogućnost stjecanja dodatne međunarodne diplome. MBA studij EFZG-a uspostavio je akademsku suradnju s Clermont School of Business, uglednom francuskom poslovnom školom iz skupine Grandes Écoles de Management, međunarodno prepoznatom po akreditacijama AACSB, AMBA i EFMD Bachelor.

Zahvaljujući ovoj suradnji, naši polaznici mogu steći dodatnu diplomu Master of International Management na Clermont School of Business. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nosi prestižni Triple Crown status s akreditacijama AACSB, EQUIS i AMBA, dok je Clermontov Master in Management program uvršten među 100 najboljih programa u svijetu prema Financial Times Masters in Management 2025 rankingu.

dr. sc. Ivan Jajić, tajnik MBA studija

Za vodstvo i organizaciju MBA studija zaduženi su prof. dr. sc. Darko Tipurić, prof. dr. sc. Irena Pandža Bajs, izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić Fredotović i dr. sc. Ivan Jajić. 40. generaciju MBA studija koordiniraju prof. dr. sc. Irena Pandža Bajs, voditeljica studija, i dr. sc. Ivan Jajić, tajnik studija, čime se kandidatima osiguravaju jasna komunikacija i osobniji pristup tijekom cijelog studijskog procesa.

Dodatnu vrijednost daje i MBA EFZG Alumni zajednica, mreža bivših polaznika, poslovnih ljudi i stručnjaka koja povezuje generacije nakon završetka studija.

Alumni mreža otvara prostor za razmjenu znanja, profesionalno umrežavanje, nove suradnje i povezivanje zajednice stručnjaka usmjerenih na kontinuirani profesionalni razvoj.

Detaljnije informacije o studiju i uvjetima upisa možete naći na web stranici studija: Poslovno upravljanje - MBA - EFZG - Ekonomski fakultet Zagreb