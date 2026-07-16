Uber otkrio ponudu za vlasnika Glova: nudi 41,50 eura po dionici

Dobrovoljna ponuda američkog tehnološkog diva za preuzimanje Delivery Heroa vrednuje njemačku kompaniju na 14,8 milijardi dolara

Uber u dobrovoljnoj ponudi za preuzimanje njemačke kompanije Delivery Hero nudi 41,50 eura po dionici, objavljeno je u četvrtak. Američka tehnološka kompanija, čuvena po platformi za taksi prijevoz, ovom će akvizicijom gotovo udvostručiti broj tržišta na kojima će nuditi usluge mobilnosti i dostave, s 34 na 58 tržišta. Kako stoji u objavi, ponuda vrednuje Delivery Hero – koji je vlasnik i brenda Glovo – na 14,8 milijardi dolara. Inače, cijena dionice Delivery Heroa u četvrtak prijepodne iznosila je 37,8 eura, 0,9 posto niže nego prethodnog dana.

Podjela kompanije

Kako je naveo Uber, ponuda za preuzimanje podlijegat će minimalnom pragu prihvaćanja od 50 posto plus jedne dionice preostalog temeljnog kapitala Delivery Heroa, uključujući dionice koje su već u vlasništvu Ubera. Podsjetimo, američka kompanija drži četvrtinu udjela u Delivery Herou. To joj je osiguralo čvrstu poziciju za blokiranje suparničkih ponuda, dok je istovremeno ostala tik ispod zakonskog praga koji bi zahtijevao provjeru stranih ulaganja od strane njemačke vlade, kao i primjenu kontrole spajanja.

Transakcija će podijeliti Delivery Hero na način da će grupacija prodati svoju tursku podružnicu Yemeksepeti, uz nekoliko drugih europskih poslovanja, američkom investicijskom društvu SSW Partners. Svrha ovog poteza je smanjenje geografskog preklapanja s Uberom, što bi moglo potaknuti istrage regulatornih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja.

Ova akvizicija predstavlja daljnju konsolidaciju globalnog tržišta dostave hrane i pružit će Uberu dodatni opseg za borbu s konkurentima. Prošle godine DoorDash je preuzeo britanski Deliveroo za 2,9 milijardi funti, dok je Prosus preuzeo Just Eat Takeaway za 4,1 milijardu eura.

Ulaskom Delivery Heroa pod Uberovu ‘kapu’, kompanija će biti u mogućnosti agresivno se širiti na Bliskom istoku preuzimanjem Talabata i saudijskog HungerStationa. Uber će također preuzeti korejsku podružnicu Delivery Heroa pod nazivom Baemin, za koju je i ranije pokazivao interes.

Pregovori između Ubera i Delivery Heroa traju od svibnja, kada se izvršni direktor Dara Khosrowshahi prvi put obratio upravi kompanije s ponudom od 33 eura po dionici. To je tvrtku vrednovalo na oko 10 milijardi eura, kako je prvi izvijestio Financial Times.

Pritisak dioničara

Ovaj potez uslijedio je nakon najave osnivača i izvršnog direktora Delivery Heroa, Niklasa Östberga, da će napustiti kompaniju do ožujka iduće godine pod pritiskom dioničara. Jedan od njih, aktivistički investitor u obliku investicijske tvrtke Aspex Management već je dugo tražio od kompanije pojednostavljenje poslovanja, ubrzanje prodaje imovine i smjenu Östberga.

Uber je od tada izgradio značajan udio u Delivery Herou. U travnju je kupio dionice u vrijednosti 270 milijuna eura od Prosusa, koji je smanjivao svoj udio kako bi se uskladio s antimonopolskim propisima EU povezanim s preuzimanjem Just Eata. U svibnju je Uber preuzeo dionice od hongkonškog fonda Aspex.

U sklopu priprema za transakciju, Uber je privremeno zaustavio pokretanje usluga dostave na pet novih europskih tržišta na kojima posluju i Delivery Hero (uključujući Austriju, Norvešku i Grčku), samo nekoliko mjeseci nakon što su te usluge najavljene. Uber i Delivery Hero izravno se preklapaju na četiri tržišta dostave unutar EU: Poljska, Portugal, Španjolska i Švedska.