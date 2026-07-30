Kineski CATL širi poslovanje na baterije za AI i brodove

Nakon dominacije na EV tržištu, CATL širi portfelj ulažući u sustave pohrane energije za podatkovne centre i tešku industriju širom svijeta

Kineski CATL, dugogodišnji neprikosnoveni lider u proizvodnji baterija za električna vozila, pokrenuo je masovan strateški zaokret prema novim industrijama. U sklopu te ekspanzije, u istraživačkom centru u Xiamenu kompanija provodi rigozorna ispitivanja na novoj generaciji visokonaponskih baterijskih sustava koji su projektirani za napajanje AI podatkovnih centara, stabilizaciju energetske mreže te pogon električnih brodova i zrakoplova, prenosi Financial Times.

Riječ je o ključnom koraku u evoluciji kompanije koja više ne želi biti samo dobavljač automobilske industrije, već globalni tehnološki div u sektoru obnovljivih izvora energije.

- Naša ambicija nije ograničena samo na to da budemo dobavljač baterija proizvođačima automobila... vidimo se kao visokotehnološka tvrtka za sektor obnovljive energije - ističe Oscar Luo, CATL-ov voditelj inozemnih ulaganja.

Masovna ulaganja u infrastrukturu i nove tehnologije

CATL već kontrolira oko 40 posto globalnog tržišta baterija za električna vozila — sektora koji je prošle godine generirao tri četvrtine od ukupno 61,4 milijarde dolara prihoda kompanije. No, tvrtka se brzo pozicionira i u novim propulzivnim sektorima te je već osvojila oko 30 posto tržišta sustava za pohranu energije (BESS), čiji rast direktno gura ekspanzija umjetne inteligencije.

Uz baterije za zgrade, luke, rudnike i tvornice, CATL razvija sustave za zrakoplove i dronove, dok je njezina tehnologija već ugrađena na gotovo tisuću plovila. Kako bi podržao ovu tranziciju, CATL ulaže milijarde dolara u mreže stanica za zamjenu baterija za automobile, kamione i brodove.

Strategija širenja potkrijepljena je masivnim investicijskim portfeljem. Prema podacima kineskog servisa Tianyancha, CATL ima izravne uloge u 152 subjekta te neizravna ulaganja u više od 9.900 tvrtki, što je znatno više od rivalskog BYD-a (109 izravnih i 2.856 neizravnih ulaganja). Među istaknutijim nedavnim potezima su ulaganje od gotovo milijardu dolara za 38 posto udjela u operateru podatkovnih centara VNET, preuzimanje 49 posto udjela u tvrtki Zhongheng Electric te najava masovne proizvodnje natrijskih baterija do kraja godine.

Rekordni financijski rezultati

Poslovni rezultati potvrđuju opravdanost ove strategije. U prvih šest mjeseci godine prihodi CATL-a skočili su za 55 posto na 277 milijardi juana (40,9 milijardi dolara), dok je neto dobit porasla za 42 posto na 43,3 milijarde juana (6,4 milijarde dolara), ponajviše zahvaljujući snažnoj potražnji za sustavima za pohranu energije. Dionice kompanije izlistane u Shenzhenu porasle su za gotovo 40 posto u proteklih godinu dana, a najavljen je i program reotkupa vlastitih dionica vrijedan do 40 milijardi juana.

Međutim, rastuća važnost za globalnu energetsku infrastrukturu stavila je CATL u fokus i Washingtona i Pekinga. Pentagon je kompaniju označio kao subjekt s navodnim vojim poveznicama, što CATL oštro demantira, dok kineske vlasti postaju sve opreznije u pogledu potencijalnog curenja ključnog intelektualnog vlasništva u inozemstvo.

Unatoč geopolitičkim izazovima i ovogodišnjim poremećajima na tržištu nafte, dugoročne prognoze ostaju izrazito povoljne. Analitičari kuće Bernstein predviđaju da će globalna potražnja za baterijama narasti s 1,8 teravat-sati u prošloj godini na 5,7 TWh do 2030., odnosno na 16,6 TWh do 2050. godine, što predstavlja prosječni godišnji rast od 9 posto u narednih četvrt stoljeća.