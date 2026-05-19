Croatia osiguranje traži 56 posto veću dividendu od Končara

Osiguratelj smatra da Končar ima dovoljno likvidnosti za veću isplatu bez ugrožavanja investicija i poslovne stabilnosti

Croatia osiguranje, dioničar Končar Elektroindustrije s udjelom od 0,33 posto, danas je podnijelo protuprijedlog na prijedlog odluke o raspodjeli dobiti koji Uprava Končara iznosi pred glavnu skupštinu zakazanu za 12. lipnja. Dok Uprava predlaže dividendu od četiri eura po dionici, Croatia osiguranje traži 6,23 eura po dionici, što je 56 posto više od predloženog iznosa.

U obrazloženju protuprijedloga Croatia osiguranje navodi da predložena dividenda ne donosi razuman povrat vrijednosti za postojeće dioničare, uzimajući u obzir financijsko stanje društva koje karakteriziraju snažna bilanca i pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja. Osiguratelj smatra da Končar raspolaže dovoljnom razinom visoko likvidnih sredstava te da eventualna isplata više dividende ne bi negativno utjecala na poslovnu stabilnost kompanije ni na pokriće budućih razvojnih planova.

Prema protuprijedlogu, dividenda od 6,23 eura isplatila bi se dioničarima upisanim u registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na 14. dan iza datuma održavanja skupštine, dakle 26. lipnja 2026. kao datum stjecanja prava tražbine, a isplata bi se izvršila najkasnije do 10. srpnja.

Podsjetimo, Uprava i Nadzorni odbor Končara predložili su skupštini dividendu od četiri eura po dionici iz neto dobiti koja je u 2025. iznosila 80,1 milijun eura, što bi ukupno značilo isplatu do 10,2 milijuna eura ili 12,72 posto ostvarene neto dobiti. Lani je dividenda iznosila tri eura po dionici.

Hoće li protuprijedlog biti prihvaćen odlučit će dioničari na skupštini 12. lipnja.