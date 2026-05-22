Wall Street raste oprezno, Nvidijina dionica pala za 1,8 posto

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi porasli drugi dan zaredom, no trgovalo se nesigurno dok su ulagači pratili vijesti s Bliskog istoka i analizirali poslovne rezultate Nvidije .

Dow Jones indeks ojačao je 0,55 posto, na 50.285 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,17 posto, na 7.445 bodova, a Nasdaq 0,09 posto, na 26.293 boda.

Na samom početku jučerašnjeg trgovanja ti su indeksi bili u minusu, među ostalim, zbog pada cijena dionica u tehnološkom sektoru.

Premda su kvartalni poslovni rezultati Nvidije bili bolji nego što se očekivalo, cijena dionice najvećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju pala je 1,8 posto.

Ulagači su bili oprezni i zbog rasta cijena nafte jer bi to moglo dodatno potaknuti rast ionako visoke inflacije u SAD-u. No, kasnije su cijene 'crnog zlata' pale, a cijene dionica nadoknadile gubitke, zahvaljujući vijestima koje nagovještavaju napredak u pregovorima između SAD-a i Irana o okončanju rata.

Među 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa najviše je jučer pao trgovački sektor, u prosjeku 1,6 posto, nakon objave kvartalnih poslovnih rezultata najvećeg američkog trgovačkog lanca Walmarta. Među najvećim je dobitnicima, pak, bio sektor proizvođača čipova, s prosječnim rastom od 1,3 posto, unatoč padu cijene dionice Nvidije.

Oprez i u Europi, Azija rasla

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,11 posto, na 10.443 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,53 posto, na 24.606 bodova, a pariški CAC 0,39 posto, na 8.086 bodova.

Na azijskim su burzama u petak cijene dionica porasle, kao i na Wall Streetu dan prije, a u fokusu ulagača su vijesti o pregovorima između SAD-a i Irana o okončanju rata. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu 0,4 posto i na putu je blagog tjednog dobitka.