Wall Street raste oprezno, Nvidijina dionica pala za 1,8 posto
Burzovni indeksi bilježe dobitke dok ulagači prate Bliski istok i rezultate tehnoloških divova, japanska inflacija iznenadila
Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi porasli drugi dan zaredom, no trgovalo se nesigurno dok su ulagači pratili vijesti s Bliskog istoka i analizirali poslovne rezultate Nvidije.
Dow Jones indeks ojačao je 0,55 posto, na 50.285 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,17 posto, na 7.445 bodova, a Nasdaq 0,09 posto, na 26.293 boda.
Na samom početku jučerašnjeg trgovanja ti su indeksi bili u minusu, među ostalim, zbog pada cijena dionica u tehnološkom sektoru.
Premda su kvartalni poslovni rezultati Nvidije bili bolji nego što se očekivalo, cijena dionice najvećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju pala je 1,8 posto.
Ulagači su bili oprezni i zbog rasta cijena nafte jer bi to moglo dodatno potaknuti rast ionako visoke inflacije u SAD-u. No, kasnije su cijene 'crnog zlata' pale, a cijene dionica nadoknadile gubitke, zahvaljujući vijestima koje nagovještavaju napredak u pregovorima između SAD-a i Irana o okončanju rata.
Među 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa najviše je jučer pao trgovački sektor, u prosjeku 1,6 posto, nakon objave kvartalnih poslovnih rezultata najvećeg američkog trgovačkog lanca Walmarta. Među najvećim je dobitnicima, pak, bio sektor proizvođača čipova, s prosječnim rastom od 1,3 posto, unatoč padu cijene dionice Nvidije.
Oprez i u Europi, Azija rasla
I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,11 posto, na 10.443 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,53 posto, na 24.606 bodova, a pariški CAC 0,39 posto, na 8.086 bodova.
Na azijskim su burzama u petak cijene dionica porasle, kao i na Wall Streetu dan prije, a u fokusu ulagača su vijesti o pregovorima između SAD-a i Irana o okončanju rata. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu 0,4 posto i na putu je blagog tjednog dobitka.
Pritom su cijene dionica u Indiji, Australiji, Južnoj Koreji, Šangaju, Hong Kongu i Japanu porasle između 0,4 i 2,7 posto.
Najviše su jutros skočile cijene dionica u Japanu, u prosjeku 2,7 posto, što se zahvaljuje nadi ulagača da će japanska središnja banka zadržati kamatne stope nepromijenjene, nakon boljih nego što se očekivalo podataka o inflaciju. Jutros je, naime, objavljeno da je tzv. temeljna stopa inflacije, u koju nisu uključene cijene svježe hrane, u travnju skliznula na 1,4 posto na godišnjoj razini, najniže od 2022. godine.
Cijene nafte porasle
A nakon jučerašnjeg oštrog pada, jutros su cijene nafte porasle. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela ojačala 1,5 posto, na 104,10 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,9 posto, na 97,30 dolara.
Dolar blago ojačao
A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,23 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,15 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 158,95 na 159,05 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1615 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1620 dolara.