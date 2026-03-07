WBS Rješenja: Digitaliziranje zdravstva ne nalazi lako klijente

Domaće je tržište često oprezno i čeka da netko napravi prvi korak. Klijenti se oslanjaju na rješenja koja su dulje na tržištu

Odluka da cijelu godinu posvete pripremi i prilagodbi softverskog proizvoda EasyMedical za hrvatsko tržište bila je ključna za Sanju Šteković Savić i Ivana Prpića. Svjesno su uložili vrijeme i znanje u projekt iako su znali da je riječ o rizičnom, ali nužnom koraku. Bili su usmjereni ne samo na razvoj proizvoda nego i na izradu prototipova dodatnih rješenja te njihovu predstavljanje klijentima.

Ta odluka odvela je poslovanje njihove tvrtke WBS Rješenja ponajprije prema privatnom zdravstvu, u kojem su prepoznali velik potencijal i potrebu za digitalizacijom, optimizacijom procesa i cjelovitom upotrebom podataka u donošenju odluka. Usmjereni su na veće privatne poliklinike koje djeluju u više medicinskih područja: poliklinike, laboratorije, radiologiju i bolničke sustave. Iako su WBS-ova rješenja primjenjiva i u drugim djelatnostima, trenutačno su cilj privatne poliklinike i njihovi korisnici kako bi naručivanje, pristup medicinskoj dokumentaciji te komunikacija s liječnicima bili jednostavniji, brži i jasniji.