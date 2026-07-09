Wiener osiguranju premija porasla 10,5 posto, na 95,2 milijuna eura

Uz rast u svim ključnim segmentima, polugodište su obilježili početak rada Wiener poliklinike te nova ulaganja u digitalna rješenja

U prvih šest mjeseci 2026. godine Wiener osiguranje VIG ostvarilo je ukupnu naplaćenu bruto premiju u iznosu od 95,2 milijuna eura, što predstavlja rast od 10,5 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Segment neživotnih osiguranja zabilježio je rast od 12,0 posto, dok su životna osiguranja porasla za 7,3 posto.

Kako se navodi u priopćenju, najveći udio u ukupnoj premiji ostvaruju životna osiguranja (32 posto), osiguranja motornih vozila (21 posto) te imovinska osiguranja (17 posto), što potvrđuje stabilan i uravnotežen rast u svim ključnim segmentima poslovanja.

Osim toga, ovu je godinu obilježio i početak rada Wiener poliklinike, koja predstavlja važan iskorak u daljnjem razvoju kompanije.

- Ostvareni rezultati potvrđuju da Wiener raste održivo, oslanjajući se na povjerenje klijenata, stručnost naših zaposlenika i jasnu dugoročnu strategiju. Ponosni smo što rast bilježimo u svim ključnim segmentima poslovanja, ali još više na to što istovremeno ulažemo u razvoj novih usluga i kvalitetnije korisničko iskustvo. Vjerujemo da upravo takav pristup stvara dugoročnu vrijednost za naše korisnike, zaposlenike i partnere - rekla je Tamara Rendić, predsjednica Uprave Wiener osiguranja.

Wiener poliklinika jedan je od najvažnijih razvojnih projekata tvrtke i logičan nastavak strategije kojom Wiener klijentima želi ponuditi više od klasičnog osiguranja kroz cjelovit pristup zdravlju, prevenciji i financijskoj sigurnosti. Već u prvim mjesecima rada poliklinika je zabilježila interes koji je premašio očekivanja, potvrđujući da građani prepoznaju vrijednost povezivanja zdravstvenih usluga, prevencije i osiguranja na jednom mjestu.

- Osiguranje se danas mijenja brže nego ikada prije. Klijenti očekuju jednostavnost, brzinu i partnera kojem mogu vjerovati. Kampanjom 'Jasna stvar' željeli smo pokazati da osiguranje ne mora biti komplicirano. To nije bila samo poruka kampanje, nego pristup koji nastojimo potvrditi u svakom kontaktu s klijentima. Digitalna rješenja i umjetnu inteligenciju razvijamo kako bismo pružili jednostavnije i kvalitetnije korisničko iskustvo, jer ako klijent mora razmišljati kako koristiti naše usluge, onda posao nismo napravili dovoljno dobro - izjavio je Božo Šaravanja, član Uprave Wiener osiguranja.

Božo Šaravanja, Wiener osiguranje

Prevencija je nit koja povezuje sve što Wiener radi, od osiguranja i Wiener poliklinike do brige o mentalnom zdravlju najmlađih. Projekt Mentalna higijena ove godine obilježava petu godinu provedbe, a do danas je kroz radionice i edukativne sadržaje obuhvatio više od 3000 učenika u više od 100 osnovnih škola diljem Hrvatske.

U drugom dijelu godine Wiener će nastaviti ulagati u razvoj proizvoda, digitalnih rješenja, zdravstvenih usluga i korisničkog iskustva, najavljuju iz kompanije, uz daljnje jačanje društveno odgovornih inicijativa.