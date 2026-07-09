Pi token dosegao dno, dok je bitcoin zaustavljen na 64 tisuće dolara

Izvorni token Pi Networka i dalje je među najslabijim izvođačima tijekom ovog ciklusa, nedavno je pao na novo dno

Cijena bitcoina suočila se s još jednim padom nakon obnovljenih napada na Bliskom istoku i najnovijih Trumpovih izjava. Pala je s preko 64 tisuće dolara na manje od 62 tisuće dolara u samo nekoliko sati.

Većina altcoina pridružila se padu. Ethereum je pao ispod 1.750 dolara, dok je XRP pao ispod 1,10 dolara. Pi je zabilježio još jedan rekordno nizak pad.

Bitcoin pao ispod 62 tisuće dolara

Početak srpnja bio je pravi mali tobogan za najveću kriptovalutu. Prvog dana mjeseca pala je ispod 58 tisuće dolara prvi put u gotovo dvije godine, ali je odmah započela postupni oporavak i tijekom vikenda porasla na preko 63 tisuće dolara. Nakon manjeg oporavka, u ponedjeljak ujutro skočila je na 64 tisuće dolara prvi put u dva tjedna.

Međutim, Strategyjeva nova i puno veća prodaja bitcoina ponovno ga je gurnula prema dolje, jer je imovina pala na 61.200 dolara u pokretu izazvanom FUD-om (fear, uncertainty and doubt). Dok su mnogi očekivali još jedan pad, bitcoin je krenuo u suprotnom smjeru i skočio preko 64.600 dolara u roku od nekoliko sati. Ovo je bio još jedan kratkotrajni rast, međutim, i jučer je pao na 62.600 dolara.

Uslijedio je još jedan rast, koji je kriptovalutu doveo do 64.200 dolara, gdje je ponovno odbijena nakon što su SAD i Iran pokrenuli nove međusobne udare. Situacija se pogoršala prije nekoliko sati nakon što je Trump rekao da vjeruje da je Memorandum o razumijevanju s Iranom ‘završen’. Bitcoin je dodatno pao, spustivši se ispod 62 tisuće dolara po drugi put ovog tjedna.

Njegova tržišna kapitalizacija pala je na 1,24 bilijuna dolara, dok njegova dominacija nad altcoinima ostaje na 56,6 posto.

Pi dosegao novo dno

Izvorni token Pi Networka i dalje je među najslabijim izvođačima tijekom ovog ciklusa. Stalno pada na nove povijesne minimume, a novi je dosegnut ranije danas. Unatoč novim ažuriranjima tima, Pi je pao za više od osam posto i srušio se na 0,101 dolara postavivši novi minimum. Pao je za više od 96,5 posto od svog vrhunca u veljači 2025.

Ethereum i Binance Coin izgubili su više od dva posto vrijednosti, dok su XRP, Solana, Hype i Doge pali za četiri do pet posto. Zcash je među rijetkim iznimkama koje su sada u plusu nakon nedavnog ažuriranja osnivača Zooko Wilcox-O'Hearna.

Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta pala je za 50 milijardi dolara u jednom danu i sada je ispod 2,2 bilijuna dolara.