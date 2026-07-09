Infobip kupnjom SocketLabsa jača poziciju u Americi pred IPO

Iako su nedavno najavili kraj preuzimanja, Infobip je kupio šestu tvrtku kako bi ubrzao AI strategiju i ojačao poziciju na američkom tržištu

Samo dva i pol mjeseca nakon što su iz Infobipa za Lider izjavili da ne planiraju nova preuzimanja, domaći tehnološki div Infobip danas je objavio da je preuzeo američku tvrtku SocketLabs. Šesta je to Infobipova akvizicija, treća na američkom tlu te prva nakon preuzimanja Netokracije u srpnju 2022. godine.

Iako je investicijska faza Infobipa nedavno završila, nakon što je kompanija tijekom prošle godine amortizirala sve troškove prijašnjih kupnji i prvi put ostvarila dobit, odlučili su dodatno ojačati svoju poziciju na sjevernoameričkom tržištu.

Profesionalci iz Pennsylvanije

Odluka o preuzimanju SocketLabsa, američke tvrtke za slanje velikih količina elektroničke pošte, savršeno se stoga uklapa u cilj transformacije Infobipa u kompaniju kojoj je umjetna inteligencija na prvom mjestu.

Riječ je o tehnološkoj tvrtki iz Pennsylvanije koja posluje gotovo dva desetljeća i specijalizirana je za infrastrukturu za slanje elektroničke pošte te analitiku i dostavljanje poruka.

SocketLabs se na tržištu pozicionira kao napredna platforma za upravljanje e-mail prometom čija infrastruktura postiže kapacitet do 1,6 milijardi poruka dnevno i više od 22 tisuće događaja u sekundi, a koristi je više od sto tisuća pošiljatelja. Među njihovim se klijentima ističu globalne kompanije poput Cisca, IBM-a, Aston Martina i Firefoxa.

Ono što SocketLabs izdvaja od konkurencije jest korištenje vlastite tehnologije uz izniman naglasak na reputaciju IP adresa kako bi poruke sigurno završavale u inboxima. Njihovi najnoviji proizvodi su, primjerice, sustav Spotlight za naprednu analizu performansi i reputacije pošiljatelja te rješenja za dinamičko usmjeravanje e-mailova prema različitim pružateljima usluga.

Financijski detalji o poslovanju SocketLabsa nisu javno dostupni jer je riječ o privatnoj kompaniji. Prema procjenama poslovnih baza podataka, riječ je o relativno maloj, specijaliziranoj softverskoj tvrtki s 20 do 50 zaposlenih i godišnjim prihodom koji se procjenjuje na nekoliko milijuna do desetak milijuna dolara. SocketLabs nije velik igrač po prihodima, nego je specijalizirana nišna tvrtka. Drugim riječima, Infobip nije kupio značajan izvor prihoda, nego specijalizirani tim, tehnologiju i dugogodišnje iskustvo u području enterprise e-mail infrastrukture.

Strateška važnost za domaćeg jednoroga

Ova je akvizicija za Infobip značajna jer rješava jedan od posljednjih dijelova 'slagalice' u kojem su bili slabiji od glavnih globalnih konkurenata poput američkog Twilija. Naime, preuzimanjem SocketLabsa, Infobip više ne prodaje samo programsko sučelje za elektroničku poštu nego preuzima tehnologiju koja upravlja prometom između više različitih pružatelja i automatski bira najbolju rutu za isporuku.

Uz to, umjetna inteligencija koju Infobip ubrzano razvija zahtijeva iznimno pouzdan kanal za slanje milijuna personaliziranih poruka, a američki SocketLabs rješava upravo taj izazov. Softver za upravljanje infrastrukturom donosi i znatno veće marže u usporedbi s tradicionalnim slanjem poruka, a Infobip će ova rješenja moći izravno ponuditi bazi od više od deset tisuća postojećih poslovnih korisnika.

– SocketLabs čini tim iznimno stručnih profesionalaca iz Pennsylvanije koji već godinama rješavaju probleme zbog kojih su velika poduzeća bila vezana uz pružatelje usluga čija su rješenja prerasla, omogućujući im pritom bolji pregled nad različitim e-mail pružateljima, uvid u to koje poruke doista stižu u ulazne sandučiće te sigurnu migraciju uz nizak rizik – izjavio je Silvio Kutić, suosnivač i glavni izvršni direktor Infobipa.

Silvio Kutić, glavni izvršni direktor Infobipa

Kutić pojašnjava i da u kombinaciji s postojećim mogućnostima to Infobip čini jedinim pružateljem koji može obuhvatiti cjelokupno poslovanje korisnika vezano uz elektroničku poštu, a ne biti samo jedan njegov dio.

– Baza korisnika SocketLabsa snažno je prisutna u Sjevernoj Americi, uz rastuću prisutnost u Latinskoj Americi, što nam osigurava snažniju poziciju na tržištima na kojima već radimo na širenju našeg poslovanja. Dodajemo dokazanu stručnost i njihovu vlastitu tehnologiju postojećim mogućnostima, što znači da možemo napredovati još brže – dodaje.

Tim Moore, glavni izvršni direktor SocketLabsa, izjavio je da je pridruživanje Infobipu prirodan korak na putu koji je SocketLabs započeo prije gotovo dvadeset godina.

– Infobipova globalna prisutnost, odnosi s telekom operatorima i platforma usmjerena na umjetnu inteligenciju omogućit će nam da ubrzamo inovacije te svoje mogućnosti u području e-maila ponudimo tvrtkama diljem svijeta – kazao je Moore.

Ipak, financijski uvjeti ove transakcije nisu objavljeni.

Šesta akvizicija i stabilizacija poslovanja

Podsjetimo, Infobipov val preuzimanja započeo je još u studenom 2020. godine kupnjom tvrtke Open Market koja je bila dio izraelske i američke kompanije Amdocs za tristotinjak milijuna dolara. Iduće godine uslijedila su preuzimanja irske tvrtke Anam Technologies za zaštitu od prijevara te tehnološke konferencije Shift. Potom je kupljena i tvrtka Peerless Network iz Chicaga radi širenja na globalnom tržištu glasovnih usluga, a posljednje je preuzimanje bio domaći tehnološki portal Netokracija u srpnju 2022.

Sva ta intenzivna ulaganja Infobip je uspio amortizirati tijekom 2025. godine kada je prvi put u dvadeset godina ostvario neto dobit, uz rast prihoda na više od 2,3 milijarde dolara.

Više od polovice tog prihoda Infobip je ostvario upravo u Americi, pa strateška vrijednost tehnologije koju donosi SocketLabs dodatno učvršćuje njihovu poziciju u toj regiji te spremnost za dugoočekivani izlazak na burzu.