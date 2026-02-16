Tokić ulazi u servis gospodarskih vozila, dionica ispod IPO cijene

Nova tvrtka dio je strategije rasta kroz usluge, dok tržište čeka rezultate transformacije poslovnog modela

Tokić grupa nastavlja širiti servisni segment poslovanja osnivanjem tvrtke T Truck Servis, objavljeno je na Zagrebačkoj burzi, a taj potez uklapa se u širu post-IPO strategiju kompanije usmjerenu na rast kroz usluge i profesionalne kupce.

Tvrtka T Truck Servis, sa sjedištem u Sesvetama i u 100-postotnom vlasništvu Tokića, specijalizirana je za pružanje usluge servisa, popravaka i održavanja flota gospodarskih vozila. Upravlja velikom servisnom radionicom, suvremenom opremom i timom od 14 specijaliziranih servisera te, uz osnovne servisne aktivnosti, sudjeluje u provedbi edukacija u okviru Tokićevog edukacijskog centra (TEC) i pruža logističku podršku prodajnoj mreži, stoji u objavi.

- Ovakvom investicijom Tokić dodatno zaokružuje svoju podršku gospodarstvu Hrvatske, gdje uz širok asortiman dijelova za program gospodarskih vozila, nudi i podršku kupcima iz sektora industrije te poljoprivrede. Nova specijalizirana tvrtka dio je Tokić programa gospodarskih vozila, drugog najvećeg programa u Tokiću nakon onoga za osobna vozila. Osnivanje tvrtke nastavak je strategije organskog rasta Tokić grupe kroz razvoj novih usluga - poručuju iz Tokića na čijem je čelu Ilija Tokić.

najveći maloprodajni lanac autodijelova u regiji u studenome prošle godine Podsjetimo,u studenome prošle godine izlistao je dionice na Zagrebačkaoj burzi , pri čemu je prikupljeno 23,3 milijuna eura svježeg kapitala. Uprava je tada najavila investicijski ciklus koji uključuje modernizaciju logistike, digitalizaciju prodaje, razvoj edukacijskog centra i širenje programa gospodarskih vozila, a upravo osnivanje T Truck Servisa predstavlja prvi konkretan projekt koji izravno cilja povećanje dodane vrijednosti poslovanja.

Ulazak u servis i održavanje flota označava pomak iz klasične trgovine autodijelovima prema modelu koji kombinira prodaju, održavanje i upravljanje voznim parkovima kupaca. Tržište distribucije dijelova tradicionalno karakteriziraju niske marže i snažna cjenovna konkurencija, dok servisne usluge donose stabilnije prihode i dugoročnije ugovore. Tokić pritom koristi postojeću logističku mrežu i dostupnost dijelova kao konkurentsku prednost jer vrijeme zastoja vozila za profesionalne kupce često predstavlja veći trošak od samog popravka. Takav vertikalno integrirani model već godinama primjenjuju veliki zapadnoeuropski distributeri autodijelova, a domaća kompanija očito ga pokušava preslikati na regionalno tržište.

Od izlaska na burzu kompanija postupno preusmjerava fokus prema B2B segmentu, odnosno transportu, industriji i poljoprivredi, koji su manje osjetljivi na cikluse osobne potrošnje.

Kretanje dionice od IPO-a zasad odražava oprez investitora. S dionicom Tokić Grupe počelo se trgovati po cijeni od 20,20 eura po dionici, koliko je određeno pri zaključivanju IPO-a, nakon čega je pala i odtad se kreće na razini od oko 17 eura po dionici.

Danas je oslabila 0,6 posto, na 16,8 eura, što pokazuje da tržište kompaniju još uvijek primarno vrednuje kao stabilnog distributera autodijelova, a ne kao uslužnu platformu. Hoće li se to promijeniti ovisit će ponajprije o uspjehu servisnog segmenta i udjelu prihoda iz usluga u ukupnom poslovanju. U tom smislu osnivanje T Truck Servisa predstavlja signal pokušaja transformacije poslovnog modela.