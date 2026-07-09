Država povećala potpore za osiguranje usjeva na 95 milijuna eura

Kroz dosadašnji program potpore za osiguranje prošlo je više od 16.700 gospodarstava, odnosno više od 10 posto svih u Hrvatskoj

Lani je broj osiguranih površina bio manji nego 2024., no promatra li se dulje razdoblje, taj pokazatelj oscilira. I broj osiguranih vinograda je pao, ali su rasle premije i vrijednost ukupne osigurane proizvodnje, što je vidljivo iz podataka Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) koje nam je poslalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ipak, od 2018. broj osiguranja u poljoprivredi rastao je.

Prema tim podacima, lani je osigurano 190.310 hektara oranica, a ukupni iznos premije bio je 6,3 milijuna eura, dok je vrijednost osiguranih oranica iznosila 261,8 milijuna eura. Usporedimo li to s 2024., vidimo da je osigurano manje površina za 20-ak tisuća hektara, ukupna premija je manja za 3,5 milijuna eura, dok je ukupna vrijednost osigurane proizvodnje bila manja za čak 160 milijuna eura. Doduše, vrijednost premije i osigurane proizvodnje varira zbog drugih faktora jer, primjerice, na vrijednost premije utječu razni faktori (vrsta proizvodnje, klima…), na vrijednost proizvodnje prinosi itd.

Rast premija za vinograde

Za našu temu najrelevantniji je podatak o broju osiguranih hektara ili nasada. Što se tiče voća, lani je osigurano 2.711 hektara, što je za 250 hektara manje nego godinu prije. Ukupna vrijednost premije iznosila je 1,7 milijuna eura, što je za 150 tisuća eura manje nego u 2024. Manja je i ukupna vrijednost osigurane proizvodnje (21,6 milijuna) za skoro milijun eura.