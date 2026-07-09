Kripto mjenjačnica Kraken pokušava postati banka u Europi

Kraken se fokusira na Litvu kao jurisdikciju za dobivanje licence, prema osobi upoznatoj s planovima

Kraken, kripto mjenjačnica koja planira izaći na burzu u SAD-u, traži punu bankarsku licencu u Europi, s fokusom na Litvu kao jurisdikciju za njezino osiguranje, prema osobi upoznatoj s planovima.

Ako tvrtka dobije licencu, Kraken bi bila jedina kripto mjenjačnica s takvom oznakom. Također će proći isti regulatorni put kao i fintech gigant Revolut, koji posjeduje specijaliziranu europsku bankarsku licencu izdanu 2018. godine i koju regulira Banka Litve. To je Revolutu omogućilo da ponudi potpune tekuće račune, potrošačke kredite i trgovanje dionicama diljem Europske ekonomske zone.

Kraken je odbio komentirati planove. Glasnogovornik Banke Litve rekao je da je proces licenciranja sudionika financijskog tržišta povjerljiv.

Druge fintech tvrtke koje imaju bankarsku ili specijaliziranu bankarsku licencu u Litvi uključuju Mano Bank, PayRay, European Merchant Bank (EMBank), AB Fjord Bank i Saldo Bank.

Potez za stjecanje punopravnog bankarskog statusa u Europi dio je šireg napora Paywarda, matične tvrtke Krakena, za dobivanje dodatnih licenci diljem svijeta.

U ožujku 2026. Kraken Financial postala je prva banka digitalne imovine koja je dobila pristup platnoj infrastrukturi Federalnih rezervi, što je čini prvom kripto tvrtkom koja posluje na istim tračnicama kao i tradicionalne financijske institucije. U svibnju je Payward objavio da je osigurao VARA autorizaciju u UAE-u.

U nedavnom govoru na Money 2020 Europe, izvršni direktor Krakena, Arjun Sethi, spomenuo je potrebu za bankarskim licencama, rekavši da je plan za sljedećih 10 godina dobiti sve te licence, bilo kupnjom postojećeg poslovanja ili pokretanjem novog u svakoj regiji i početkom od nule.