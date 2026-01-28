Aminess preuzeo upravljanje hotelom Alfir u Prižbi na Korčuli

Smješten u mirnoj uvali na zapadnom dijelu otoka Korčule, hotel raspolaže s 49 smještajnih jedinica. Otvorenje hotela planirano je u proljeće

Aminess Hotels & Resorts proširio je svoj portfelj na Korčuli preuzimanjem operativnog upravljanja Aminess Alfir Hotela u Prižbi. Riječ je o osmom Aminessovom objektu na Korčuli te ukupno trinaestom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, novo preuzimanje logičan je nastavak razvoja na tržištu koje Aminess dobro poznaje, navodi se u priopćenju.

Aminess Alfir Hotel novoobnovljeni je hotel s četiri zvjezdice, smješten u mirnoj uvali na zapadnom dijelu otoka Korčule. Hotel raspolaže s 49 smještajnih jedinica, uključujući prostrane suiteove s jacuzzijem, tri vanjska bazena, wellness sadržaje te naglašenu gourmet ponudu. Otvorenje hotela planirano je u proljeće.

- Korčula je za Aminess izuzetno važna destinacija na kojoj gradimo prisutnost od 2011. godine. Ovo preuzimanje vidimo kao prirodan nastavak razvoja na terenu koji poznajemo i na kojem već imamo snažnu operativnu bazu. Fokusirani smo na stabilan, dugoročan rast i jačanje kvalitete ponude u destinacijama u kojima smo već dobro prepoznat partner - izjavio je Mladen Knežević, predsjednik Uprave Aminess Hotels & Resorts.

S gotovo 60 godina iskustva u turizmu, Aminess Hotels & Resorts trenutačno u portfelju broji 31 objekt, posluje u 11 destinacija, zapošljava više od 2500 ljudi i u radnoj sezoni dnevno ugošćuje 19 tisuća gostiju. Cijela Aminess grupacija je u 2025. godini konsolidirano ostvarila gotovo 150 milijuna eura prihoda, čime se svrstala među četiri najveće hotelske kuće u Hrvatskoj.

Preuzimanje ovog hotela dio je Aminessove dugoročne strategije rasta i jačanja portfelja, koja se temelji na kombinaciji vlastitih ulaganja, akvizicija, partnerskih modela i upravljanja hotelima. Takav pristup omogućuje promišljen i održiv razvoj, prilagođen specifičnostima pojedinih destinacija, uz dosljedno podizanje kvalitete ponude i operativnih standarda, zaključuje se u priopćenju.