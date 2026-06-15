Autocesta prema Dubrovniku: HAC kreće u novi pokušaj

Nakon poništenog postupka zbog previsokih cijena HAC povećava procjene radova i ponovno traži izvođače za dvije poddionice A1

Hrvatske autoceste (HAC) pokrenule su novo prethodno savjetovanje za izgradnju dviju poddionica autoceste A1 između Metkovića i Dubrovnika, čime se nakon poništenja ranijeg postupka ponovno aktivira projekt dovršetka autocestovne veze prema krajnjem jugu Hrvatske vrijedan gotovo 470 milijuna eura.

Riječ je o poddionicama Rudine – Slano, dugoj devet kilometara, i Slano – prateći uslužni objekt (PUO) Mravinjac, duljine 11,5 kilometara. Nakon završetka savjetovanja HAC će pokrenuti postupke javne nabave za izvođenje radova.

Procijenjena vrijednost radova na poddionici Rudine – Slano iznosi 248 milijuna eura, dok je za poddionicu Slano – PUO Mravinjac predviđeno dodatnih 220 milijuna eura.

Prva poddionica započinje u čvoru Rudine te preko čvora Doli osigurava povezivanje autoceste s brzom cestom Ston – Doli, Pelješkim mostom i postojećom mrežom državnih cesta. Dionica završava u čvoru Slano, koji će omogućiti izravnu vezu sa županijskom cestom.

Zbog izrazito zahtjevnog terena na trasi je predviđen velik broj tunela i vijadukata. Najveći objekt na toj poddionici je tunel Katina, dug 1,67 kilometara.

Druga poddionica nastavlja se od čvora Slano prema PUO-u Mravinjac. Na toj dionici nisu predviđeni dodatni čvorovi, a među najzahtjevnijim objektima ističu se tunel Crvena greda, dug 2,42 kilometra, te tunel Debela ljut, dug 1,76 kilometara.

Iz HAC-a ističu da se nakon poništenja prethodnog postupka aktivnosti na dovršetku autoceste do Dubrovnika nastavljaju prema planu.

Ponude iznad procjenjenih vrijednosti

Prethodni natječaji za iste dvije poddionice raspisani su još krajem 2023., a ponude su otvorene u srpnju 2025. Za Rudine – Slano pristiglo je sedam ponuda, a za Slano – PUO Mravinjac pet; najnižu je u oba postupka dao indijski Afcons Infrastructure Limited. No i najpovoljnije ponude bile su znatno iznad procijenjenih vrijednosti: za Rudine – Slano 240,5 milijuna eura prema procjeni od 201 milijun, a za Slano – PUO Mravinjac 214,4 milijuna eura prema procjeni od 179 milijuna eura. HAC je postupke zato poništio sredinom svibnja 2026., uz obrazloženje da nijedna ponuda nije bila u okviru planiranih sredstava