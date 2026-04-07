Tko zapravo vodi CEO-ove? Lider bez ‘servisa’ više ne može opstati

Iza stabilnih lidera stoje treneri, nutricionisti i coachevi - njihov utjecaj sve više određuje odluke na vrhu

Slika moćnog direktora koji preživljava s pet sati sna, tri kave i stresnim odlukama polako odlazi u povijest. No ta promjena nije došla sama od sebe. Iza svakog lidera koji danas zrači stabilnošću i fokusom stoji pomno biran tim stručnjaka, od kondicijskih trenera i nutricionista do poslovnih psihologa i jezičnih coacheva.

Oni nisu luksuz – dio su profesionalne higijene bez koje ljudi na vrhu kompanija više ne mogu. Na koji način razni treneri pomažu domaćim menadžerima? To smo upitali one koji se bave 'servisom' CEO-ova.

– Najveći je zdravstveni izazov stres, to je menadžerski sindrom od kojega izgorite: previše rada, mnogo sjedenja i stalan pritisak. Taj psihički napor trebate poništiti onim fizičkim, zato je najvažnije odraditi trening na kojem ćete se ispuhati – objašnjava nam kondicijski i fitness-trener Marino Bašić.

Nekada davno, prije više tisuća godina, slikovit je, napao bi vas lav pa biste bježali od njega. Taj strah koji ste osjetili, mentalni i psihički, anulirali biste trčanjem. Danas se stresirate dok sjedite u uredu, telefonirate, dok ste na sastanku… Da bi bili zdravi, najvažnije je da menadžeri treniraju jer često imaju 'loš' kolesterol, visok kortizol i slično.