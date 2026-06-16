Povezanosti seksualnog blagostanja, digitalne tehnologije i ljudskog ponašanja

LELO objavljuje Futurističko izvješće za 2026. godinu: analogni protupokret i budućnost ljudske intimnosti u svijetu vođenom umjetnom inteligencijom

LELO, vodeći svjetski brend za seksualno blagostanje, službeno je predstavio Futurističko izvješće za 2026. godinu. Pod naslovom ‘Analogni protupokret: Redefiniranje intimnosti u svijetu miješane stvarnosti’ (izvorni naslov: The Analogue Counter-Movement: Redefining Intimacy in a Mixed Reality World), a u suradnji sa svjetski poznatom primijenjenom futuristicom Tracey Follows, ovo izvješće donosi sveobuhvatnu analizu temeljenu na podacima o tome kako umjetna inteligencija i robotika transformiraju ljudsku romantiku te anticipira nadolazeći društveni zaokret prema ‘analognim’ odnosima.

Trenutno stanje: Sve veća uloga umjetne inteligencije u modernoj romantici

Kako umjetna inteligencija (AI) postaje autonomni suradnik u našoj svakodnevici, njezina integracija u naše spavaće sobe i emocionalni život već je dosegnula dosad neviđene razine. Globalno istraživanje koje je proveo LELO otkriva kako 60 posto ispitanika trenutačno koristi ili je koristilo umjetnu inteligenciju u kontekstu svojeg intimnog života.

Glavni načini korištenja : 36 posto ispitanika okreće se umjetnoj inteligenciji za ljubavne savjete i vođenje kroz vezu, 28 posto ga koristi za podizanje samopouzdanja, a 22 posto u njemu traži inspiraciju za maštarije i igranje uloga (eng.role-play).

: 36 posto ispitanika okreće se umjetnoj inteligenciji za ljubavne savjete i vođenje kroz vezu, 28 posto ga koristi za podizanje samopouzdanja, a 22 posto u njemu traži inspiraciju za maštarije i igranje uloga (eng.role-play). AI kao ljubavni posrednik : U SAD-u 16 posto pojedinaca koristilo je AI kako bi riješilo razmirice s partnerom, 18 posto priznaje da poruke koje je napisao AI podvaljuje kao svoje, dok 15 posto koristi AI za planiranje spojeva.

: U SAD-u 16 posto pojedinaca koristilo je AI kako bi riješilo razmirice s partnerom, 18 posto priznaje da poruke koje je napisao AI podvaljuje kao svoje, dok 15 posto koristi AI za planiranje spojeva. Skepticizam i dalje postoji: Unatoč visokoj stopi prihvaćanja, 29 posto ispitanika zadržava kritički otklon prema ulozi AI-ja u romantičnim odnosima, dok 13 posto smatra da je AI aktivno štetan zbog izvora podataka na kojima se temelji.

Predviđanje za 2026.: Uspon analognog protupokreta

Iako nam umjetna inteligencija na pladnju servira digitalno društvo, alate za upoznavanje i personaliziranu intimnost bez ikakvog truda, izvješće brenda LELO predviđa neizbježan društveni otpor prema pretjerano posredovanim odnosima. Futuristica Tracey Follows ističe ‘kako umjetna inteligencija čini veze dostupnijima, tako analogno iskustvo dobiva na vrijednosti. Novi luksuz više nije naprednija tehnologija, već zaštićena ljudska prisutnost: privatna, utjelovljena, nepopraćena algoritmima i stvarna’.

Govoreći o tome što bi moglo pokrenuti ovu promjenu, Follows objašnjava: ‘Otpor neće doći kao naglo i masovno odbacivanje tehnologije. Započet će kao niz malih, svjesnih odbijanja: spavaće sobe bez pametnih telefona, upoznavanje uživo (offline), privatni klubovi i prostori u kojima ljudi ne plaćaju za veću povezanost, već za manje tehnološkog posredovanja. To je preokret koji nastupa u trenutku kada ljudi shvate da, iako su povezaniji nego ikad, zapravo osjećaju manju bliskost nego prije.’

Redefiniranje značenja luksuza u vezama

U konačnici, futurističko izvješće za 2026. brenda LELO zaključuje da tehnologija nikada neće u potpunosti zamijeniti analognu ljudsku potrebu za povezivanjem. Kako intimnost posredovana tehnologijom postaje sve više lišena stvarnih emocija i predvidljiva, pojam vrhunskog luksuza pomaknut će se s naprednih tehnoloških gadgeta na rijetku privilegiju – spontanu, neposredovanu i iskrenu ljudsku pažnju.