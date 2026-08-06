Više od sedam tisuća nepravilnosti otkriveno u inspekcijskim nadzorima

Od travnja do kolovoza provedeno je 13.143 inspekcijskih nadzora, a izrečene su kazne veće od 1,5 milijuna eura

Državni inspektorat pojačao je nadzore tijekom turističke sezone, a rezultati provedenih kontrola pokazuju da su nepravilnosti najčešće utvrđene u ugostiteljstvu, trgovini i području pružanja usluga smještaja.

Cilj nadzora je sprječavanje nezakonitog poslovanja, zaštita potrošača i radnika te suzbijanje sive ekonomije. U razdoblju od 20. travnja do 1. kolovoza 2026. provedeno je ukupno 13.143 inspekcijskih nadzora. U 63 posto nadzora nisu utvrđene nepravilnosti, dok je u preostalih 37 posto utvrđeno 7.199 povreda propisa.

Najviše nadzora u ugostiteljstvu

Najviše nadzora provedeno je u ugostiteljstvu, gdje je obavljeno 4.604 nadzora, od čega 2.401 koordiniranih nadzora u kojima su sudjelovale dvije ili više inspekcija Državnog inspektorata. Provedena su 3.502 nadzora u djelatnosti trgovine, 1.524 nadzora odnosno službene kontrole veterinarske, sanitarne i poljoprivredne inspekcije u proizvodnim djelatnostima te 3.513 nadzora u ostalim područjima iz djelokruga Državnog inspektorata.

U upravnom i prekršajnom postupku poduzete su propisane mjere; nadležnim sudovima podneseno je 327 optužnih prijedloga, donesen je 921 prekršajni nalog s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 1.575.190,24 eura, na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno je 2.110 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 524.221,11 eura, te je utvrđena i oduzeta protupravno stečena imovinska korist u ukupnom iznosu od 508.349,94 eura. Doneseno je 2.387 upravnih rješenja, a u 1.045 slučajeva izrečene su privremene zabrane obavljanja djelatnosti kao i druge zabrane.

Sanitarna inspekcija najveći broj nepravilnosti utvrdila je zbog nepoštivanja propisa o sigurnosti hrane i neprovođenja sustava samokontrole temeljenog na načelima HACCP-a.

Inspekcija rada u području radnih odnosa utvrdila je neprijavljene radnike i nezakonit rad stranih državljana, dok je u području zaštite na radu poslodavcima naložila otklanjanje nepravilnosti vezanih uz osposobljavanje radnika za siguran rad, ispitivanje sredstava rada i korištenje osobne zaštitne opreme.

U djelatnosti trgovine, tržišna inspekcija najčešće je utvrdila neisticanje maloprodajnih cijena, nepridržavanje propisa o iznimnim mjerama kontrole cijena te neregistrirano obavljanje djelatnosti trgovine, dok je poljoprivredna inspekcija utvrdila nepravilnosti u stavljanju na tržište voća i povrća te označavanju hrane, vina i proizvoda od vina.

Poseban nadzor nad ilegalnim pružanjem smještaja

Poseban naglasak tijekom nadzora ovogodišnje turističke predsezone i sezone stavljen je na suzbijanje neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. U tom smislu, turistička inspekcija provela je 1.656 nadzora, pri čemu je u 149 slučajeva utvrđeno neregistrirano pružanje usluga i/ili nezakonito oglašavanje smještaja. Zbog utvrđenih povreda izrečeno je 98 mjera zabrane, od kojih su 54 provedene pečaćenjem neregistriranih objekata najkraće na rok od 30 dana, uključujući 15 kuća za odmor, 47 apartmana, šest soba, dva kampa u domaćinstvu i jedan hostel.

Mjere zabrane izrečene su i ugostiteljima – pružateljima ugostiteljskih usluga koji su pružali usluge smještaja bez ishođenog rješenja Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, odnosno nadležnog upravnog tijela, i to za jedan butik hotel, 13 apartmana, 24 sobe te dva kampa s ukupno 24 mobilne kućice i šest glamping šatora.

Turistički inspektori podnijeli su 67 optužnih prijedloga i izdali 84 prekršajna naloga. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 124.274,30 eura, a oduzeta je i protupravno stečena imovinska korist u iznosu od 417.848,94 eura.

Državni inspektorat i u nastavku turističke sezone provodit će pojačane i ciljane inspekcijske nadzore te poziva sve neregistrirane pružatelje usluga smještaja koji još nisu uskladili svoje poslovanje sa zakonskim propisima da to učine bez odgode.