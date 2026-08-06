Tko je osam najvećih investitora iz BiH u Hrvatskoj

Hrvatsku vide kao vrata Europske unije, mjesto za proizvodnju i izvoz, dok trgovinska razmjena dviju država doseže četiri milijarde eura

Nije to bilo baš tako davno kada su se rijeke šoping-vozila slijevale prema slovenskim Brežicama i mađarskoj Nagykanizsi. Da, neka su djeca po čije se pelene onamo jurilo danas odrasla, ali navade se teško mijenjaju. Mijenjaju se samo adrese. Danas se šopingira po Bosanskoj Gradišci i Orašju ili južno, u Doljanima i Gabela Polju. U Bosni i Hercegovini, dakle.

Procjene vele kako i do 200 tisuća Hrvata redovito svaki mjesec odlazi put BiH po jeftin špeceraj, odjeću, duhan i alkohol. No zbilja bismo griješili dušu kad bismo tvrdili da je to najčvršća spona između susjeda. Jer jedni smo drugima iznimno važan ulagački i vanjskotrgovinski partner – obostrano drugi mjereno izravnim inozemnim ulaganjima, a u vrhu i prema trgovinskoj razmjeni (Hrvatska drži prvu poziciju izvoznika u BiH, BiH je među prvih deset prema uvozu u Hrvatsku).

Nije tako bilo oduvijek, dvije su zemlje prošle nekoliko faza poslijeratne ekonomske suradnje. Od bazične trgovine građevnim materijalom, hranom i osnovnim potrepštinama (velike su prehrambene kompanije prve zagazile na tržište BiH i obnovile predratnu prisutnost) preko CEFTA-e, koja je ukinula carine (što je rezultiralo eksplozijom trgovine), do prilagodbe ponovnom uvođenju barijera ulaskom Hrvatske u EU te postpandemijske rekordne razmjene i strateških projekata.