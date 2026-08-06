Volfram poskupio 622 posto, kritični minerali ruše rekorde

Rast industrijske potražnje i ograničena ponuda pogurali su cijene minerala koji su ključni za baterije, elektroniku i obranu

Tržište kritičnih minerala posljednjih je godina pod sve većim pritiskom. Nakon nekoliko godina slabijih tržišnih uvjeta, cijene brojnih sirovina počele su snažno rasti, potaknute kombinacijom rastuće potražnje i ograničene ponude. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA) iz izvješća Global Critical Minerals Outlook 2026, koje prenosi Visual Capitalist, među 27 promatranih minerala najveći rast cijene zabilježio je volfram.

Cijene kritičnih minerala rastu zbog sve veće potrebe energetskog, obrambenog i visokotehnološkog sektora za materijalima koji su ključni za proizvodnju moderne opreme i tehnologija. Istodobno, opskrbni lanci ostaju pod pritiskom zbog koncentrirane proizvodnje u malom broju zemalja, kao i novih ograničenja u međunarodnoj trgovini.

Volfram daleko ispred ostalih minerala

Volfram je uvjerljivo najveći dobitnik na tržištu kritičnih minerala. Njegova cijena porasla je 622 posto između siječnja 2025. i travnja 2026. godine, što je više od tri puta veći rast od drugoplasiranog tantala, čija je cijena povećana 196 posto.

Riječ je o metalu koji ima široku primjenu u industriji zahvaljujući svojoj tvrdoći i otpornosti. Koristi se u proizvodnji alata za rezanje, komponenti za zrakoplovnu industriju, elektronike, ali i u obrambenim aplikacijama. Snažna potražnja iz tih sektora, uz kineske izvozne kontrole, dodatno je pojačala pritisak na opskrbu i dovela do naglog rasta cijena.

Nakon volframa, među najveće rastove ubraja se tantal, čija je cijena porasla 196 posto. Taj se metal koristi u elektroničkoj industriji, posebno u proizvodnji kondenzatora i drugih komponenti gdje su potrebna mala veličina i visoka pouzdanost.

Velik rast zabilježili su i materijali povezani s proizvodnjom baterija. Cijena kobalta povećala se 134 posto, a litija 108 posto. Litij je profitirao od snažne potražnje za sustavima za pohranu energije, dok je na tržište kobalta utjecalo ograničenje izvoza iz Demokratske Republike Kongo.

Cijena pročišćene fosforne kiseline (PPA), važne sirovine za proizvodnju litij-željezo-fosfatnih baterija, porasla je 42 posto. Mangan i nikal zabilježili su rast od 16 posto, dok je grafit, koji se također koristi u baterijama, poskupio 5 posto. Prema podacima IEA-e, globalna potražnja za baterijama porasla je više od 35 posto tijekom 2025. godine i premašila 1,5 teravatsati. Taj rast dodatno je povećao potrebu za ključnim sirovinama potrebnima za razvoj električnih vozila, skladištenje energije i druge tehnologije povezane s energetskom tranzicijom.

Rijetki zemni metali postaju strateški važniji

Uz metale za baterije, snažan rast cijena zabilježili su i rijetki zemni metali koji se koriste u proizvodnji magneta visokih performansi. Neodimij je u promatranom razdoblju poskupio 116 posto, prazeodimij 107 posto, a terbij 37 posto. Ti su materijali ključni za proizvodnju trajnih magneta koji se koriste u električnim vozilima, vjetroturbinama, industrijskim strojevima i potrošačkoj elektronici. Kako raste proizvodnja tih tehnologija, raste i strateška važnost stabilne opskrbe rijetkim zemnim metalima.

Među ostalim metalima koji su zabilježili značajan rast cijena nalaze se kositar, koji je poskupio 65 posto, krom s rastom od 53 posto, bakar s 44 posto te aluminij s 39 posto. Cijena molibdena povećala se 34 posto, dok je vanadij zabilježio rast od 25 posto. Jedan od glavnih izazova za globalno tržište kritičnih minerala je velika koncentracija proizvodnje i prerade. Prema IEA-i, Kina je u 2025. godini činila oko 70 posto rafinirane proizvodnje ključnih energetskih minerala. Takva koncentracija povećava ranjivost opskrbnih lanaca i čini tržište osjetljivijim na izvozne restrikcije i druge poremećaje.

Rast cijena kritičnih minerala pokazuje da će pristup sirovinama biti jedno od važnijih gospodarskih i industrijskih pitanja u idućim godinama. Uz nastavak ulaganja u obnovljive izvore energije, elektrifikaciju prometa, obranu i napredne tehnologije, potražnja za tim metalima mogla bi nastaviti rasti.