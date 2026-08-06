Dow Jones ruši rekorde, Nasdaq klizi zbog SpaceX-a i AMD-a

Nakon snažnog početka tjedna, ulagači postaju oprezni zbog neizvjesnosti oko iranskih pregovora i slabijih rezultata tehnoloških dionica

Na Wall Streetu u srijedu je Dow Jones indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, no S&P 500 je pao jer su investitori oprezni u vezi pregovora s Iranom, a nakon pet dana rasta oslabio je i Nasdaq indeks pod utjecajem pada cijena dionica SpaceX-a i AMD-a nakon objave poslovnih rezultata.

Dow Jones indeks u srijedu je porastao 0,49 posto, na 54.349 bodova, novu rekordnu razinu. Istodobno, S&P 500 indeks spustio se 0,17 posto, na 7.723 boda, a Nasdaq za 0,83 posto, na 26.363 boda.

Predloženi sporazum između Irana i Omana omogućio bi Teheranu kontrolu nad brodovima koji ulaze u Zaljev kroz Hormuški tjesnac, što predstavlja jedan od dosad najvećih ustupaka Iranu, izjavili su za Reuters visoki iranski izvor i dva regionalna dužnosnika.

Dionice na Wall Streetu na početku tjedna zabilježile su snažni cjenovni rast, pri čemu su indeksi Dow i S&P 500 u utorak zaključili trgovanje na rekordnim razinama, dok su cijene nafte i prinosi na američke državne obveznice pali. Razlog tome bile su nade da bi mirovni pregovori mogli dovesti do sporazuma, čime bi se ublažili inflacijski pritisci i smanjila očekivanja glede podizanja Fedovih kamatnih stopa. No, u srijedu su S&P i Nasdaq zabilježili pad.

"Rast početkom tjedna bio je strelovit, poput rakete; nismo pritom ni predahnuli. Što se tiče mirovnih pregovora, to jest napredak, ali tržište reagira stavom: 'Nećemo vam vjerovati ovaj put sve dok doista ne vidimo taj napredak', jer koliko smo puta dosad bili izigrani u protekla četiri mjeseca?", rekao je Kenny Polcari iz Slatestone Wealtha.

Dionice SpaceX-a i AMD-a potonule

Financijsko izvješće SpaceX-a, prvo nakon izlaska na burzu, pokazalo je da su mu se prihodi gotovo udvostručili, a operativni gubici smanjili, potaknuti procvatom poslovanja sa satelitskim komunikacijama Starlink i umjetnom inteligencijom. Ipak, cijena dionice te kompanije Elona Muska pala je za 13,6 posto zbog zabrinutosti koliko dugo tvrtka može održavati potrošnju na ulaganja povezana s umjetnom inteligencijom, poput podatkovnih centara. Mogla bi i dodatno pasti nakon što u četvrtak istekne razdoblje zabrane njezine prodaje nakon inicijalne javne ponude.

Dionica Advanced Micro Devicesa (AMD) pojeftinila je sedam posto. Iako taj proizvođač čipova predviđa kvartalne prihode iznad procjena, odražavajući snažnu potražnju za umjetnom inteligencijom, investitori traže veće dokaze da će ogromna potrošnja na umjetnu inteligenciju rezultirati bržim rastom.

Nove smjernice investitorima trebao bi dati podatak američkog ministarstva rada o zaposlenosti u SAD-u u srpnju. Uoči objave tog izvješća u petak, izvješće agencije ADP pokazalo je da je rast broja zaposlenih u privatnom sektoru SAD-a u srpnju usporio.

Na europskim burzama najvažniji indeksi imali su različite predznake – frankfurtski DAX spustio se 0,29 posto, na 26.126 bodova, dok je pariški CAC ojačao blagih 0,03 posto, na 8.669 bodova, a londonski FTSE 0,08 posto, na 10.888 bodova.