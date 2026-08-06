Intesa Sanpaolo smanjuje izloženost bitcoinu dok kupuje ethereum

Najveća talijanska bankarska grupa smanjila je svoj udio u bitcoin ETF-ovima, a utrostručila je ulaganja u ethereum ETF-ove

Najveća talijanska bankarska grupa, Intesa Sanpaolo, u drugom je tromjesečju značajno smanjila svoju prijavljenu izloženost BlackRockovom iShares Bitcoin Trustu (IBIT). Iako se njezina pozicija vezana uz bitcoin promijenila, banka je više nego utrostručila svoja ulaganja u ethereum.

Odbacivanje IBIT-a

Prema najnovijem Obrascu 13F, Intesa Sanpaolo je na dan 30. lipnja posjedovala 40.723 dionice IBIT-a, što je pad od 93,7 posto u odnosu na 646.809 prijavljenih 31. ožujka. Podnesak je također otkrio veliku promjenu u prijavljenoj poziciji call opcija u fondu. U međuvremenu, nova put pozicija ekvivalentna 500 tisuća IBIT dionica pojavila se u objavi od 30. lipnja. Međutim, prijavljene brojke ne pokazuju da je banka usvojila neto pesimističnu strategiju za bitcoin.

Njegov udio u iShares Staked Ethereum Trust ETF-u porastao je sa 116.200 dionica na 349.600. S druge strane, pozicija u Bitwise Solana Staking ETF-u pala je s 2.817 na samo sedam.

Najnovija prijava dolazi više od godinu dana nakon što je Intesa Sanpaolo izvršila svoju prvu izravnu kupnju bitcoina u siječnju 2025. Kupila je 11 bitcoina za oko 1,03 milijuna dolara. U srpnju 2024. također je koristila polygon za jamstvo prve talijanske digitalne obveznice na blockchainu vrijedne 25,6 milijuna dolara. Kasnije te godine počela je nuditi opcije, terminske ugovore i spot ETF-ove povezane s digitalnom imovinom putem posebnog odjela.

Investitori se okreću ethereum ETF-ovima

Potez banke je značajan jer su neki klijenti BlackRocka nedavno napravili sličnu promjenu. Primjerice, BSCN je izjavio da su klijenti ovog diva za upravljanje imovinom prošli tjedan prodali IBIT u vrijednosti od oko 60 milijuna dolara. Istovremeno su kupili njegov ETHA spot Ethereum ETF u vrijednosti većoj od 20 milijuna dolara.

Dok je Intesa smanjila svoju IBIT poziciju, američko bitcoin ETF tržište nedavno se kretalo u drugom smjeru. Ovi fondovi zabilježili su rekordni mjesečni neto odljev od oko 4,5 milijardi dolara u lipnju. Trend se preokrenuo u srpnju, kada su fondovi prikupili 172,4 milijuna dolara. To je označilo preokret nakon dva uzastopna mjeseca velikih isplata i pomoglo je cijeni bitcoina da se vrati prema 64.000 dolara sredinom mjeseca.

Čini se da se ovaj sentiment nastavio i u kolovozu, budući da su ETF-ovi do sada privukli dodatnih 170 milijuna dolara. BlackRockov IBIT ostaje vodeći fond s gotovo 61 milijardom dolara ukupnog priljeva od prvog uvrštenja na burzu.