Poniranje SpaceX-a: Raketa se srušila na Mjesec, dionica na burzi

Usporedno s incidentom s dijelom rakete Falcon 9, vrijednost kompanije potonula je 13 posto nakon objave prvog financijskog izvješća

Riječ 'rušenje' trenutno najbolje oslikava što se događa sa SpaceX-om, kompanijom Elona Muska koja je u lipnju napravila najveću javnu ponudu dionica (IPO) u povijesti. Dijelovi njezine rakete Falcon 9 u srijedu su se srušili na Mjesec. Taj se dio odvojio od višekratno iskoristivog donjeg stupnja nakon misije obavljene lanjskog siječnja te je, prema izvješćima, udario u Mjesec u srijedu rano ujutro. Kompanija tvrdi da je raketni dio mase četiri tone najvjerojatnije nenamjerno udario u Mjesec oko 2:35 ujutro po istočnoameričkom vremenu.

Ovaj incident za analitičare je dobra metafora oštrog pada cijene dionica te kompanije koji se događa istodobno. Dionica SpaceX-a snažno je potonula u srijedu, više od 13 posto na 108 dolara nakon objave prvih kvartalnih financijskih rezultata otkako je kompanija uvrštena na burzu.

Gubitak dvije milijarde dolara

Unatoč skoku prihoda za 92 posto, ulagače je uznemirio šesterostruki porast kapitalnih ulaganja (CAPEX) na 18,4 milijarde dolara u drugom kvartalu. Većina tog iznosa utrošena je na ulaganja u daljnji razvoj umjetne inteligencije, što je izazvalo brzi uzmak investitora i pad dionice. Ulagače nije uspio razuvjeriti ni EBITDA od 3,5 milijarde dolara, znatno više od očekivanih dvije milijarde dolara.

Podsjetimo, osim svemirskim letovima, SpaceX se bavi i satelitskom komunikacijom putem čuvenog sustava Starlink te razvojem AI modela Grok. U segmentu umjetne inteligencije SpaceX se bavi i prodajom računalnih kapaciteta za modele drugih kompanija, poput Googlea i Anthropica. Trenutačno raspolaže s 1,4 GW snage u podatkovnim centrima, a Elon Musk je najavio da će iduće godine kapacitet dosegnuti 'najmanje 10 GW'.

- To što se dio SpaceX-ove rakete jutros srušio na Mjesec vjerojatno je dobra metafora za dosadašnje kretanje cijene dionice - rekao je za CNBC Chris Beauchamp, glavni tržišni analitičar na investicijskoj i trgovinskoj platformi IG. Vrijednost SpaceX-a u srijedu je pala 13,6 posto, čime je izbrisana većina skoka zabilježenog dan ranije, prije objave rezultata.

Do rasprodaje je došlo unatoč izvješću za drugi kvartal koje je bilo bolje od očekivanja. Prihodi su porasli na 7,81 milijardu dolara, premašivši konsenzus procjena analitičara od 6,93 milijarde dolara, dok su gubici bili manji od prognoziranih. U drugom kvartalu kompanija je ostvarila neto gubitak od 143 milijuna dolara, dok se polugodišnji gubitak popeo na dvije milijarde dolara.

Promatrano po segmentima poslovanja, program Falcon 9 uprihodio je 962 milijuna dolara, uz gubitak od 542 milijuna dolara. Segment umjetne inteligencije ostvario je prihode od 2,5 milijardi dolara, ali i gubitak od 1,2 milijarde dolara. Inače, tržište je očekivalo znatno veći gubitak AI segmenta, od 2,4 milijarde dolara.

Dodatni pritisak na cijenu?

Iako Starlink, SpaceX-ov odjel za satelitski internet, ostaje glavni pokretač prihoda, ogromna kapitalna ulaganja u umjetnu inteligenciju zabrinjavaju ulagače. - To je nešto čemu se tržište oštro protivilo i kod mnogih drugih kompanija, a razmjeri ulaganja u umjetnu inteligenciju i to koliko su premašili procjene analitičara bili su ključni razlozi za negativnu reakciju - rekao je Russ Mould, direktor investicija u tvrtki AJ Bell.

Iako i ostali tehnološki divovi troše desetke milijardi dolara na razvoj umjetne inteligencije, značajna razlika između njih i SpaceX-a jest u tome što SpaceX još ne generira značajne razine novčanog toka, pojašnjavaju američki analitičari. Drugim riječima, SpaceX puno troši, ali još ne zarađuje. S druge strane, Muskovi komentari u kojima sugerira da bi se Starlink mogao proširiti na zemaljske mreže i konkurirati divovima poput T-Mobilea, AT&T-a i Verizona 'unijeli su nemir' među te kompanije, navodi Mould.

Beauchamp navodi da Starlinku, koji je trenutačno jedini profitabilni dio SpaceX-a, 'očito ide dobro', ali dodaje da je 'potreban znatno stabilniji put prema profitabilnosti' kako bi cijena dionice porasla. Sljedeći veliki test povjerenja ulagača slijedi danas, kada istječe prvo razdoblje zabrane prodaje dionica (lock-up period), pa bi se na tržištu moglo naći više od 900 milijuna dodatnih dionica.

Mnoge od njih drže insajderi koji su ih kupili nekoliko godina ranije po znatno nižim cijenama od lipanjske IPO cijene od 135 dolara. To im otvara vrata za profitabilnu prodaju unatoč aktualnom slabijem izdanju dionice, poručuju američki financijaši.