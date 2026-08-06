Zakonodavstvo

Novi pravilnik: Što će se sve moći graditi bez građevinske dozvole

6. kolovoza 2026.
HNS kamp u Velikoj Gorici.

HNS kamp u Velikoj Gorici.

foto Boris Ščitar
Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Šire se mogućnosti rekonstrukcije kuća, a stroža pravila uvode se za parkirališta, sunčane elektrane i dio energetskih obnova.

Rekonstrukcije obiteljskih kuća ubuduće bi se mogle izvoditi bez građevinske dozvole, mobilne kućice u kampovima moraju biti u skladu s lokacijskom dozvolom, dok bi se za gradnju parkirališta i uklanjanje pojedinih građevina uvela stroža pravila.

Proizlazi to iz prijedloga novog Pravilnika o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola, koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo u javno savjetovanje. Pravilnik bi trebao zamijeniti postojeći Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, koji je na snazi od 2017. godine i od tada je više puta mijenjan.

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#Građevinska Dozvola#Pravilnik O Građevinama I Radovima#Rekonstrukcija Kuća#Mobilne Kućice#Kampovi#Sunčane Elektrane#Energetska Obnova#Parkirališta
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