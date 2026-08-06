Novi pravilnik: Što će se sve moći graditi bez građevinske dozvole

Šire se mogućnosti rekonstrukcije kuća, a stroža pravila uvode se za parkirališta, sunčane elektrane i dio energetskih obnova.

Rekonstrukcije obiteljskih kuća ubuduće bi se mogle izvoditi bez građevinske dozvole, mobilne kućice u kampovima moraju biti u skladu s lokacijskom dozvolom, dok bi se za gradnju parkirališta i uklanjanje pojedinih građevina uvela stroža pravila.

Proizlazi to iz prijedloga novog Pravilnika o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola, koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo u javno savjetovanje. Pravilnik bi trebao zamijeniti postojeći Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, koji je na snazi od 2017. godine i od tada je više puta mijenjan.