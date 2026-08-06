Hibridi i Škoda i dalje dominiraju prodajom automobila u Hrvatskoj

U prvih sedam mjeseci prodano je gotovo 50 tisuća novih automobila, 5,2 posto više nego lani, a hibridi su preuzeli vrh tržišta
Tijekom prvih sedam mjeseci ove godine u Hrvatskoj je prodano 49.897 novih putničkih automobila što je 5,2 posto ili 2.444 komada više nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju podaci koje je na temelju evidencije MUP-a o novim registracijama u četvrtak objavila agencija Promocija Plus.
Najviše automobila u prvih sedam mjeseci 2026. prodala je Škoda - 6.845, ostvarivši tržišni udio od 13,7 posto. Na drugom mjestu je Volkswagen sa 6.298 prodanih primjeraka i 12,6 posto tržišta. Slijedi Opel koji je prodao 3.923 automobila, sa 7,9 postotnim tržišnim udjelom.
Među prvih pet su i Renault i Suzuki, pri čemu je francuski proizvođač u Hrvatskoj u prvih sedam mjeseci prodao 3.650 automobila s udjelom na tržištu od 7,3 posto, a japanski 3.053 i tržišnim udjelom od 6,1 posto.
Najprodavaniji modeli u prvih sedam mjeseci su Škoda Octavia, Volkswagen T-Cross, Opel, Opel Frontera, Renault Clio i Suzuki Vitara.
Prema pogonskom energentu, najviše je prodano hibrida, 23.298 ili 46,7 posto, a slijede benzinci - 18.663 ili 37,4 posto, dizelaši kojih je registrirano 5.256 odnosno 10,5 posto, električnih je 2.176 ili 4,4 posto te onih s pogonom na plin 504 tj. jedan posto.
Kada se gleda samo srpanj, u Hrvatskoj je u tom mjesecu prodano 6.357 automobila što je 2,6 posto ili 161 više nego u srpnju prošle godine. U odnosu na lipanj, prodaja je pala za 28,5 posto ili 2.529 komada.
Hibridi zamijenili benzince
Podaci Promocije Plus pokazuju da hrvatsko tržište novih automobila nastavlja rasti treću godinu zaredom.
Nakon što je u prvih sedam mjeseci 2024. prodano 44.363 novih automobila, što je bio rast od 13,7 posto na godišnjoj razini, u istom razdoblju 2025. broj registracija povećan je na 47.453 vozila (+7 posto), dok je ove godine dosegnuo 49.897 automobila, odnosno dodatnih 5,2 posto više nego lani. Time je u dvije godine prodaja porasla za 5.534 vozila ili približno 12,5 posto.
Istodobno se mijenjaju i preferencije kupaca. Dok su u prvih sedam mjeseci 2024. dominirali benzinci s više od polovice tržišta, godinu poslije njihov je udio pao ispod 50 posto, a ove su godine prvi put uvjerljivo najprodavaniji hibridi s gotovo 47 posto svih registracija. Udio električnih automobila također nastavlja rasti te je s 2,6 posto u 2024. povećan na 4,4 posto ove godine.