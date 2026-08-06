Hibridi i Škoda i dalje dominiraju prodajom automobila u Hrvatskoj

U prvih sedam mjeseci prodano je gotovo 50 tisuća novih automobila, 5,2 posto više nego lani, a hibridi su preuzeli vrh tržišta

Tijekom prvih sedam mjeseci ove godine u Hrvatskoj je prodano 49.897 novih putničkih automobila što je 5,2 posto ili 2.444 komada više nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju podaci koje je na temelju evidencije MUP-a o novim registracijama u četvrtak objavila agencija Promocija Plus.

Najviše automobila u prvih sedam mjeseci 2026. prodala je Škoda - 6.845, ostvarivši tržišni udio od 13,7 posto. Na drugom mjestu je Volkswagen sa 6.298 prodanih primjeraka i 12,6 posto tržišta. Slijedi Opel koji je prodao 3.923 automobila, sa 7,9 postotnim tržišnim udjelom.

Među prvih pet su i Renault i Suzuki, pri čemu je francuski proizvođač u Hrvatskoj u prvih sedam mjeseci prodao 3.650 automobila s udjelom na tržištu od 7,3 posto, a japanski 3.053 i tržišnim udjelom od 6,1 posto.

Najprodavaniji modeli u prvih sedam mjeseci su Škoda Octavia, Volkswagen T-Cross, Opel, Opel Frontera, Renault Clio i Suzuki Vitara.

Prema pogonskom energentu, najviše je prodano hibrida, 23.298 ili 46,7 posto, a slijede benzinci - 18.663 ili 37,4 posto, dizelaši kojih je registrirano 5.256 odnosno 10,5 posto, električnih je 2.176 ili 4,4 posto te onih s pogonom na plin 504 tj. jedan posto.

Kada se gleda samo srpanj, u Hrvatskoj je u tom mjesecu prodano 6.357 automobila što je 2,6 posto ili 161 više nego u srpnju prošle godine. U odnosu na lipanj, prodaja je pala za 28,5 posto ili 2.529 komada.

Hibridi zamijenili benzince