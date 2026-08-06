Javna potrošnja

Hrvatska treća u EU po rastu troškova javnih usluga

6. kolovoza 2026.
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foto Shutterstock
Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Izdaci po stanovniku porasli su 43,4 posto u četiri godine, a gotovo svaki četvrti zaposleni plaću prima iz javnih sredstava.

Troškovi javne uprave i pružanja javnih usluga u Hrvatskoj porasli su između 2020. i 2024. godine za 43,4 posto, što je treći najveći rast među članicama Europske unije. Veće povećanje zabilježile su samo Bugarska, s 54,4 posto, i Poljska, s 51,5 posto, pokazuje novo izvješće austrijskog Centra za istraživanje javne uprave (KDZ).

Hrvatska je 2020. na javnu upravu i pružanje javnih usluga trošila 4998 standarda kupovne moći po stanovniku, a četiri godine poslije 7169 jedinica - što je povećanje od 2171 jedinice po stanovniku. Za usporedbu, u istom su razdoblju izdaci u Njemačkoj porasli za 22,1 posto, u Italiji za 20,4 posto, u Francuskoj za 18,3 posto, a u Danskoj za 17,7 posto.

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