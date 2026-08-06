Porsche pokrenuo likvidaciju bivšeg Rimčevog Greypa, pojačanje u CSG-u

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

PORSCHE EBIKE PERFORMANCE ugasio je poslovanje, a Krešimir Hlede imenovan je likvidatorom.

Odluka dolazi u sklopu strateškog restrukturiranja Porsche AG-a, koji je odlučio ugasiti tri podružnice, Porsche eBike Performance, Cellforce Group i Cetitec, nakon nedavno objavljenog izlaska iz vlasništva Rimac Grupe i kompanije Bugatti Rimac. Gašenje Porsche eBike Performancea, nastaloga nakon što je Porsche preuzeo Greyp Bikes od Rimca, izravno pogađa oko 360 zaposlenika u Zagrebu i njemačkom Ottobrunnu. Likvidacija hrvatske tvrtke trebala bi trajati šest mjeseci. Tijekom tog razdoblja zaposlenici će primati plaću, a pripast će im i otpremnine u skladu sa stažem.