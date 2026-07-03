Europljani ne odustaju od putovanja unatoč pritiscima

Više od 80 posto Europljana planira putovati do studenoga, a sigurnost, cijene i vrijednost za novac sve više kroje izbor odmora

Više od 80 posto Europljana planira putovati od lipnja do studenoga ove godine, što je nešto više nego lani, a putovanjima i dalje daju prednost unatoč ekonomskim, geopolitičkim i klimatskim pritiscima, istaknuli su iz Europske putničke komisije (ETC) uz novo izvješće o trendovima o putovanjima. Potražnja za putovanjima među Europljanima ostaje snažna, u čemu sigurnost i vrijednost za novac oblikuju izbor odmora za idućih šest mjeseci, kao i pristupačnost te klimatski uvjeti, navode iz ETC-a uz izvješće objavljeno 2. srpnja o raspoloženju za putovanjima unutar Europe (Wave 25).

Namjere putovanja porasle su ove godine, pokazuje to izvješće, i u gotovo svim dobnim skupinama, a najviše među putnicima od 45 do 54 godine. Pritom Europsljani i dalje preferiraju putovanja po samoj Europi, njih gotovo dvije trećine, a više od polovice ili 55 posto namjerava ići na dva ili više odmora u sljedećih šest mjeseci.

Južna i mediteranska Europa ostaje omiljena regija

Omiljena regija za odmor Europljana i dalje je južna i mediteranska Europa. Tu regiju preferira više od 60 posto Europljana, što je porast od četiri postotna boda u odnosu na prošlu godinu. Španjolska, Italija, Francuska i Grčka su pritom najtraženije destinacije, kao i druga odredišta uz more i s bogatom kulturnom ponudom, među kojima je i Hrvatska.

I dok potražnja Europljana za odmorima u glavnim turističkim destinacijama blago raste (48 posto), veći rast bilježi potražnja za manje poznatim ili neotkrivenim destinacijama (52 posto). Iz ETC-a izdvajaju i podatak da je za oko 11 posto Europljana za izbor odredišta najvažnije izbjeći one 'preplavljene' turistima, a za njih 9 posto to je i jedna od glavnih putnih briga.

Sigurnost i pristupačnost sve važnije za potražnju zbog geopolitike

Iako Europljani i dalje žele putovati, i putuju, iz ETC-a komentiraju i da ipak 'vagaju' više faktora prije nego odaberu odredište za odmore, pri čemu je za 20 posto putnika sigurnost najvažnija, a slijede ugodno vrijeme i atraktivne ponude.

Središnju ulogu i dalje imaju financije te se za odabir putovanja najviše, 22 i 17 posto Europljana, brine zbog rastućih troškova putovanja i osobnih financija. Unatoč višim cijenama goriva i porastu drugih troškova, zračni promet ostaje preferirani način prijevoz za čak 53 Europljana.

Izvješće ETC-a pokazuje i da su se pojačali i geopolitički utjecaji na putovanja, jer se briga zbog sukoba na Bliskom istoku udvostručila u odnosu na prošlu godinu, sa 7 na 14 posto, a zbog rata u Ukrajini zabrinuto je 11 posto Europljana.

Ljeto ostaje vrhunac sezone uz stabilnu potrošnju po putovanju 1.500 do 2.500 eura

Ljeto i dalje dominira planovima putovanja Europljana. Putovanje između lipnja i rujna planira 86 posto njih, pri čemu je potražnja za putovanjima u lipnju porasla za tri postotna boda u odnosu na lani.

Unatoč zabrinutosti zbog troškova putovanja, namjere potrošnje ostaju stabilne te se proračun po putovanju i dalje kreće u rasponu od 1.500 do 2.500 eura, u čemu smještaj, hrana i piće čine najveći udio.