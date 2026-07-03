Marketing&Sales by Numbers
Kada korisnici otkriju da brend koristi AI, povjerenje pada 60 posto
3. srpnja 2026.
foto Boris Ščitar
Marketinški stručnjaci već nekoliko godina igraju se s AI-jem u svojim kampanjama, ali s AI-jem se treba oprezno igrati
Pišu: Anamarija Mujanović i Donatella Pauković
LLM-ovi i AI agenti mijenjaju način na koji korisnici pretražuju informacije, otkrivaju brendove i donose odluke. Marketinški stručnjaci već nekoliko godina igraju se s AI-jem u svojim kampanjama, ali s AI-jem se treba oprezno igrati. Prema podacima koje je na Liderovoj konferenciji Marketing&Sales by Numbers iznijela SEO i online branding stručnjakinja Barbara Slade Jagodić, kada korisnici shvate da brendovi koriste AI povjerenje pada čak 60 posto.
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