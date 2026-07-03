Kada korisnici otkriju da brend koristi AI, povjerenje pada 60 posto

Marketinški stručnjaci već nekoliko godina igraju se s AI-jem u svojim kampanjama, ali s AI-jem se treba oprezno igrati

Pišu: Anamarija Mujanović i Donatella Pauković

LLM-ovi i AI agenti mijenjaju način na koji korisnici pretražuju informacije, otkrivaju brendove i donose odluke. Marketinški stručnjaci već nekoliko godina igraju se s AI-jem u svojim kampanjama, ali s AI-jem se treba oprezno igrati. Prema podacima koje je na Liderovoj konferenciji Marketing&Sales by Numbers iznijela SEO i online branding stručnjakinja Barbara Slade Jagodić, kada korisnici shvate da brendovi koriste AI povjerenje pada čak 60 posto.