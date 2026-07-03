Marketing&Sales by Numbers

Kada korisnici otkriju da brend koristi AI, povjerenje pada 60 posto

3. srpnja 2026.
Konferencija Marketing and Sales by Numbers.2. panel: Barbara Slade Jagodić

Konferencija Marketing and Sales by Numbers.
2. panel: Barbara Slade Jagodić

foto Boris Ščitar
Lider
Lider
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Marketinški stručnjaci već nekoliko godina igraju se s AI-jem u svojim kampanjama, ali s AI-jem se treba oprezno igrati

Pišu: Anamarija Mujanović i Donatella Pauković

LLM-ovi i AI agenti mijenjaju način na koji korisnici pretražuju informacije, otkrivaju brendove i donose odluke. Marketinški stručnjaci već nekoliko godina igraju se s AI-jem u svojim kampanjama, ali s AI-jem se treba oprezno igrati.  Prema podacima koje je na Liderovoj konferenciji Marketing&Sales by Numbers iznijela SEO i online branding stručnjakinja Barbara Slade Jagodić, kada korisnici shvate da brendovi koriste AI povjerenje pada čak 60 posto.

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