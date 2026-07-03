Novi zakon o otpadu: Kamere, GPS i financijski udar na zgrade

Prijedlog zakona uvodi GPS za prijevoznike, kamere za otpadni biznis te novi pokušaj naplate kazne zajednicama suvlasnika zgrada

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije novim izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom pokreće opsežnu reformu nadzora s ciljem zatvaranja brojnih ‘sivih zona’ u kojima otpad nestaje, krivo se evidentira ili ilegalno odbacuje u okoliš. Prijedlog zakona, koji je upućen u javno savjetovanje, donosi rigorozne mjere za tvrtke i prijevoznike, ali i povratak jedne od najkontroverznijih odredbi za građane - kažnjavanje stambenih zgrada zbog nerazvrstavanja otpada.

Iako se zakonske izmjene dijelom temelje na nužnom usklađivanju s europskom direktivom i uredbama koje pokrivaju statistiku otpada, baterije, prekogranični promet i ambalažu, ključne i politički najosjetljivije točke osmišljene su unutar domaćeg zakonodavstva kako bi se uspostavio nadzor nad sustavom koji su obilježile brojne afere s nelegalnim otpadom.

Kazne se vraćaju kroz zajednice suvlasnika

Najviše javnog interesa zasigurno će izazvati novi pokušaj uvođenja kazni za stanare u višestambenim zgradama. Kako bi se pravno premostile ranije na Ustavnom sudu srušene odredbe o kolektivnom kažnjavanju građana, zakonodavac sada predlaže da se zajednički spremnik ili kontejner definira kao zajednički uređaj zgrade, sukladno propisima o upravljanju nekretninama.