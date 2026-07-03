Porezna: U dva dana prijavljeno više od 12 tisuća računa

U nagradnoj igri 'Svaki račun se računa!' već sudjeluje više od 5.800 građana, a gotovo svi računi prijavljeni su QR kodom

U prva dva dana nagradne igre porezne uprave 'Svaki račun se računa!', sudjelovalo je više od 5.800 građana, koji su prijavili više od 12 tisuća računa, priopćila je porezna uprava. Nagradnu igru porezna uprava pokrenula je 1. srpnja s ciljem poticanja građana na preuzimanje i provjeru fiskaliziranih računa te jačanja fiskalne kulture.

Od tih 12 tisuća računa 97 posto prijavljeno je skeniranjem QR koda, dva posto ručnim unosom, dok je manje od jedan posto prijavljenih neispravnih računa, što prema poreznoj upravi potvrđuje aktivno uključivanje građana u nagradnu igru.

Nagradna igra trajat će do kraja godine, a građani svaki mjesec mogu osvojiti vrijedne nagrade od deset, pet tisuća i tisuću eura. Za sudjelovanje u nagradnoj igri dovoljno je prijaviti jedan račun sukladno pravilima igre.

Porezna uprava podsjeća sve sudionike da nakon prijave računa obvezno sačuvaju originalni račun do završetka postupka dodjele nagrada, jer račun predstavlja dokaz sudjelovanja i bit će potreban prilikom preuzimanja nagrade.

- Pozivamo sve građane da se uključe u nagradnu igru jer - svaki račun se računa! - stoji u priopćenju.