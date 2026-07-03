Čak 95 posto odluka o kupnji je na autopilotu: Emocije jače od logike

Uz emociju, važni su i prepoznatljivi elementi brenda. Oglasi s vizualnim ili zvučnim elementima imaju veću vjerojatnost privući pažnju

Pišu: Anamarija Mujanović i Donatella Pauković

U vremenu u kojem se pažnja potrošača mjeri sekundama, a društvene mreže svakodnevno traže novi sadržaj, mnogi brendovi upadaju u istu zamku – pokušavaju skočiti na svaki trend. No upravo je to jedna od najvećih pogrešaka današnjeg marketinga, upozorila je vlasnica Brown Foxa Marija Jakeljić na Liderovoj konferenciji Marketing&Sales by Numbers.

Prema njezinim riječima, brendovi danas najčešće završavaju u jednom od dva ekstrema. S jedne strane su 'klokani' koji skaču na svaki trend, viralni sadržaj i novi hype, a s druge 'kornjače' koje uopće ne prate promjene na tržištu.

– Kada gradimo brend, moramo prepoznati što je naš core i biti uporno dosadni u tome. Ono u čemu trebamo biti fleksibilni jest način na koji tu priču prenosimo – rekla je Jakeljić.