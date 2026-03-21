Nalazi uredni, a trudnoće nema: Može li metagenom dati odgovor?

Napredak tehnologije omogućio je da s analize 'Koja je ovo bakterija?' prijeđemo na metagenomiku, metodu koja otkriva funkcionalni potencijal cijele zajednice bakterija

Svaka žena koja drži do svoga zdravlja barem jedanput na godinu prođe kroz rutinu ginekološkog pregleda. Papa-test​ i cervikalni brisovi postali su dio higijene, no obično im posvećujemo pozornost tek kad se pojave simptomi – peckanje, nelagoda – ili kad stigne nalaz koji 'nije baš najbolji'.

Još su​ stresniji scenariji oni u kojima se borimo s neobjašnjivom neplodnošću ili opetovanim spontanim pobačajima, a klasični nalazi uporno govore: 'Sve je u redu.' Upravo tu, na granici između onoga što oko vidi i onoga što standardni laboratorij može uzgojiti, počinje revolucija u ženskom zdravlju.