Povijesna presuda protiv Mete i YouTubea

Sud prvi put povezao dizajn društvenih mreža s ovisnošću i mentalnim zdravljem te otvorio vrata novim tužbama

Najveći igrači duhanske industrije desetljećima su negirali ili umanjivali štetnost cigareta, sve dok ih niz tužbi nije natjerao da drastično okrenu ploču. Točnije, točka preokreta dogodila se 1998. kada su divovi poput Philipa Morrisa USA i R. J. Reynolds Tobacco Companyja s 46 američkih saveznih država potpisali nagodbu tešku 206 milijardi dolara. Osim što je dogovoreno da će tim iznosom pokriti troškove liječenja od bolesti izazvanih pušenjem, uvedene su mnoge marketinške restrikcije, ali i, primjerice, oglašavanje s animiranim likovima.

Ta povijesna prekretnica neodoljivo podsjeća na najnoviju presudu protiv Mete i YouTubea. Naime, nakon godina rasprava, studija, internih dokumenata i sve glasnijeg nezadovoljstva stigla je presuda prema kojoj su YouTube i Meta odgovorni zbog namjernoga stvaranja ovisnosti i narušavanja mentalnog zdravlja mlade žene.