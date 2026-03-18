Gault&Millau Croatia 2026 okrunio deset laureata

Dodijelio je godišnje trofeje najboljim chefovima i restoranima Hrvatske: Chef godine je Stiven Vunić iz konobe Zijavica u Mošćeničkoj Dragi

Gault&Millau Croatia je u utorak, 17. ožujka, u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb proslavio izlazak devetog izdanja dvojezičnog međunarodnog vodiča za Hrvatsku i dodijelio godišnje trofeje za desetero novih laureata.

Dok su uzvanici pri dolasku uživali u cheese baru zlatnog partnera Présidenta i pjenušcu Ruggeri Valdobbiadene Superiore di Cartizze D.O.C.G. Brut, harfistica Doris Karamatić virtuoznim nastupom uvela je više od sto chefova iz cijele zemlje u svečanu večer. Program je vodio Frano Ridjan, a Smaragdna dvorana pretvorila se u pozornicu na kojoj su se slavile strast, rad i posvećenost kulinarstvu.

Goste su pozdravile Ingrid Badurina Danielsson, direktorica Gault&Millau Hrvatska, Valerija Milković iz Hrvatske turističke zajednice te Monika Udovičić, državna tajnica Ministarstva turizma i sporta RH, a među uzvanicima bio je i Daniele Scaglia, direktor Gault&Millau Italija, čije prvo izdanje izlazi 2027. godine.

Najvažniji trenutak večeri bilo je proglašenje Chefa godine 2026., a prestižnu titulu osvojio je Stiven Vunić, vlasnik i chef konobe Zijavica u Mošćeničkoj Dragi. Trofej mu je uručila Iva Kuhtić, direktorica marketinga Présidenta, vodećeg brenda sireva u Europi. Vuniću trofej Chefa godine stiže četiri godine nakon što je osvojio G&M Trofej Veliki chef sutrašnjice. Logičan je to slijed koji potvrđuje dosljednost chefa duboko ukorijenjenog u kvarnersku tradiciju i lokalni identitet.

- Nisam ga očekivao i zato mi ovaj trofej puno znači, ali još mi je važnije što pokazuje koliko hrvatska gastronomija napreduje. Ako smo uspjeli konobu na plaži pretvoriti u restoran koji potiče goste da otkrivaju lokalnu ribu i male proizvođače, onda vjerujem da cijela scena ima snagu rasti u istom smjeru - rekao je Vunić i posebno zahvalio supruzi Tei, s kojom gradi svoju poslovnu priču.

Trofej Veliki chef sutrašnjice 2026 pripao je Ines Jurišić iz Bistroa Beška u Čakovcu, a uručila ga joj je Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta RH.

- Svaki tanjur koji napravim počinje u vrtu i završava u sjećanju gosta. Ako je Gault&Millau to prepoznao, onda znamo da idemo u pravom smjeru - rekla je prepuna emocija.

Trofej Mladi talent godine 2026 osvojio je 25-godišnji Danijel Biro iz restorana i vinarije Josić u Zmajevcu, prvom baranjskom restoranu nagrađenom s 4 G&M toke, a uručila mu ga je dr. sc. Irena Peršić Živadinov, direktorica TZ Kvarnera – Europske regije gastronomije. Najbolja slastičarka je Nika Čavlović (22) iz zagrebačkog restorana ManO2, a trofej joj je uručio Michal Suchanek iz La Lorraine Bakery Group.

Trofej Šef sale & servis pripao je Robertu Rojniću iz restorana Viking u Limskom kanalu, a uručila ga je Ivana Alilović, direktorica TZ Zagrebačke županije. Trofeje za poseban doživljaj dobili su Tvrtko Šakota, vlasnik i chef zagrebačkog restorana NAV i Mario, Ivor i Svebor - otac i sinovi - iz izletišta Primitivo na OPG-u Čudesna šuma u Bilju.

Trofeje su dodijelile Ingrid Badurina Danielsson i Dubravka Tomeković Aralica, izvršna direktorica Gault&Millau Croatia. Najboljim chefovima tradicijske kuhinje proglašeni su Ivanka i Stjepan Grgos, vlasnici restorana Kod špilje u Otruševcu. Nagradu su preuzeli njihova kći Ana Jakolić i chef Milan Jandrić, a trofej su uručile Ina Sikirić Ivčić i Branka Martinac iz TZ Zadarske županije. Trofej Chef moderne tradicijske kuhinje Magdaleni Senjković (Vina Senjković Wine Bar, Nerežišća, Brač) uručio je Mislav Matišić, direktor TZ Osječko-baranjske županije.

Najbolji POP (popularno mjesto) je Bota Šare Oyster & Sushi bar u Splitu., a uručio ga je Krešimir Šakić, direktor TZ Šibensko-kninske županije. Dobitnici godišnjih trofeja uz priznanja su dobili na dar i knjigu Vesne Miletić Moj Tač u izdanju Telegrama.

Valerija Milković iz HTZ-a uručila je G&M pločice s 4 toke chefovima 16 najboljih hrvatskih restorana, a među njima NAV iz Zagreba i 360° iz Dubrovnika nose i najvišu ocjenu u hrvatskom izdanju vodiča - 18/20. Uz bogatu poklon vrećicu uzvanicima večere, svi chefovi restorana imat će priliku isprobati i novo vrhnje i maslac iz Président linije za profesionalce - Professionnel.

Uzvanici su uživali u sljedovima koje su kreirali chefica Esplanadinih restorana Ana Grgić Tomić i gostujući chef Francesco Marchese iz Michelinom ovjenčanog restorana Fre u sklopu Réva Resorta u regiji Langhe. Uz piće dobrodošlice, premium prosecco Ruggeri Valdobbiadene Superiore di Cartizze D.O.C.G. Brut, posluženi su mali zalogaji – pečene šparoge, poširana kamenica i La Lorraine focaccia sa salsom od začinskog bilja.

Večera je započela s dimljenim tartarom od kapesante s karameliziranom mrkvom i béarnaiseom od soka mrkve uz Erdoro Blend One 2023 podruma Mladina. Slijedili su ručno rađeni pijemontski ravioli del plin, punjeni pečenim mesom i mascarponeom u junećem jusu uz Cuvée 2025 vinarije Josić te dojmljiv filet Fassona s flambiranom moždinom i kroketima s pijemontskim sirom bettelmatom, uparen s Barolom Cannubi 2020. vinarije Réva. Menu je zaokružio čokoladni flan s bademovom spužvom, ganacheom sa smeđim maslacem i sabajonom od naranče uz desertno vino Mediteran 2019. vinarije Kozlović. Gala večera je bila poslužena na tanjurima Duke grupe, a uzvanici su tijekom druženja imali priliku doznati i detalje o Lexusovom ekskluzivnom LM – Luxury Moveru, vozilu prvi put dostupnom u Hrvatskoj, te se prijaviti za probnu vožnju.

Događaj je održan uz zlatno pokroviteljstvo Présidenta, vodećeg brenda sireva u Europi i Hrvatskoj, koji kroz dugogodišnju suradnju s Gault&Millau Croatia podupire razmjenu znanja i razvoj mladih kulinarskih talenata. Ključnu ulogu imali su i La Lorraine Bakery Group, vinarije Ruggeri, Réva, Josić, Kozlović i Podrumi Mladina. Kao special partner, promociju vodiča podržala je Hrvatska turistička zajednica, te TZ Kvarnera, Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Zagrebačke županije, Turistička zajednica grada Zagreba i TZ Slavonije, Baranje i Srijema.

Gault&Millau Croatia 2026. među 422 restorana, bistroa, konobi, zalogajnica, POP lokala i slastičarnica, bilježi 74 najbolje ocijenjena restorana, od kojih 16 nosi prestižne 4 toke. Deset novih laureata najrječitiji su dokaz da hrvatsku scenu više ne čini tek nekoliko frekventnih točaka na karti. Nova kulinarska renesansa buja diljem zemlje, u rukama chefova koji znaju odakle dolaze i točno kamo idu.