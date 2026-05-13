Zbog rasta inflacije Wall Street blago pao

Potrošačke cijene u SAD-u u travnju su porasle 0,6 posto na mjesečnoj, a 3,8 posto na godišnjoj razini, što je više od očekivanog

Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 skliznuo s rekordne razine, kao i Nasdaq indeks, jer je ulagače zabrinuo snažniji nego što se očekivalo rast inflacije u SAD-u, što bi moglo usporiti rast gospodarstva.

Dow Jones indeks ojačao je 0,11 posto, na 49.760 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,16 posto, na 7.400 bodova, a Nasdaq 0,71 posto, na 26.088 bodova.

U fokusu ulagača bilo je jučer izvješće o potrošačkim cijenama u SAD-u, koje su u travnju porasle 0,6 posto na mjesečnoj, a 3,8 posto na godišnjoj razini. To je nešto veća inflacija nego što su analitičari očekivali i najviša od svibnja 2023. godine.

Zbog toga je sve jasnije da američka središnja banka neće nastaviti ciklus smanjenja kamata u ovoj godini. Na tržištu se špekulira da bi Fed čak krajem godine mogao povećati kamatne stope, ako inflacija nastavi rasti.

A hoće li se to dogoditi, ovisi ponajviše o krizi na Bliskom istoku i cijenama nafte.

– Podaci o inflaciji neće biti bolji, ako cijene nafte ne padnu – rekao je Jay Hatfield, portfelj menadžer u tvrtki InfraCap.

No, mirovini pregovori između SAD-a i Irana su zastali, pa je Hormuški tjesnac, ključan prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka, i dalje blokiran, što podržava cijene 'crnog zlata' na povišenim razinama.

Posljednjih tjedana burzovni indeksi na Wall Streetu snažno su porasli, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija, pa su S&P 500 i Nasdaq dosegnuli rekordne razine.

No, kako je sezona objava poslovnih izvješća pri kraju, analitičari kažu da će idućih tjedana u fokusu ulagača ponovno biti gospodarski pokazatelji i geopolitička situacija.

– Očekujemo smirivanje tržišta jednostavno zbog toga što se za sezone objava poslovnih rezultata pojavljuje pohlepa, a nakon toga strah – kaže Hatfield.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,04 posto, na 10.265 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,62 posto, na 23.954 boda, a pariški CAC 0,95 posto, na 7.979 bodova

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica izvan Japana u plusu je 0,34 posto. Tokijski Nikkei ojačao je 0,74 posto, a u blagom plusu su i kineske burze, dok je australski ASX 200 oslabio 0,42 posto.

Cijena Brent nafte u Londonu skliznula je u srijedu za 1,24 posto, na 106,43 dolara za barel, a WTI-ja na američkom tržištu za 1,2 posto, na 100,98 dolara. Unatoč padu, cijene nafte zadržavaju se na ili iznad 100 dolara po barelu od kraja veljače, kada su američki i izraelski napadi na Iran i iransko učinkovito zatvaranje Hormuškog tjesnaca poremetili opskrbu.

Dolarov indeks, koji mjeri izvedbu američke valute prema košarici šest glavnih valuta, ojačao je laganih 0,2 posto, na 98,34 boda, što je njegov treći uzastopni dan rasta i najviša razina u tjedan dana.

Razlog jačanju američke valute je sve jača averzija investitora prema riziku nakon najnovijeg podatka o inflaciji u SAD-u i posljedično sve manjih očekivanja da će Fed snižavati kamatne stope. Tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao je 0,1 posto na 157,77 jena, a prema euru za 0,2 posto, na 1,1733 dolara.