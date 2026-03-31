Velika analiza otkriva kako adresa u Zagrebu određuje ocjenu na maturi

Razlike u uspjehu učenika ovise o lokaciji: djeca iz Trnja iz matematike u prosjeku dobivaju veće ocjene od vršnjaka iz Ivanje Reke

Gdje živiš u Zagrebu možda previše određuje koliko ćeš znati matematiku. To je jedan od zaključaka opsežne analize platforme Studiraj.com, koja je obradila prosječne ocjene državne mature iz matematike, hrvatskog i engleskog za učenike 114 zagrebačkih osnovnih škola, razvrstanih po 218 mjesnih odbora. Podaci su potom uspoređeni s cijenama nekretnina i rezultatima lokalnih izbora i slika koja je ispala neugodna.

Razlike ogromne

Učenici koji su osnovnu školu završili u Trnju, konkretno u OŠ Tina Ujevića, u prosjeku na A razini mature iz matematike dobivaju ocjenu 3,34. Učenici OŠ Ivanja Reka, koja se nalazi unutar iste gradske granice, postižu prosječnu ocjenu 1.75. Razlika od 1,59 ocjena otprilike je razlika između jedva prolazne i vrlo dobre ocjene na istom ispitu.

Analiza je koristila podatke za višu (A) razinu mature, usrednjene kroz tri uzastopne školske godine, čime je izbjegla slučajnost jednogodišnjih rezultata. Svaki maturant je za potrebe analize pribrojen osnovnoj školi u kojoj je završio 8. razred.

Zapad i centar bolji, istok lošiji

Karta ocjene iz matematike po kvartovima pokazuje konzistentnu podjelu: zapad i centar Zagreba postižu bolje rezultate, dok istok i rubna područja zaostaju. To nije iznenađenje samo po sebi — ali veličina razlike jest.

Pet najboljih kvartova za matematiku redom su: Martinovka, Miramare i Trnje (svi iz gradske četvrti Trnje), zatim Tuškanac (Gornji Grad) i Vrbani (Trešnjevka jug). Gradska četvrt Trnje drži čak tri od pet prvih mjesta, što je čini dominantnom u ovom predmetu. Pet najgorih kvartova — Ivanja Reka, Petruševec, Kozari Bok, Čučerje i Čehi — prostiru se na istoku i rubnim dijelovima. Tri najslabija mjesta nalaze se u istoj četvrtoj: Peščenica-Žitnjak, jedina gradska četvrt koja se pojavljuje među pet najlošijih kod sva tri ispitna predmeta. Zanimljivo je da se Vrbani i Jarun jasno izdvajaju od okolnih kvartova Trešnjevke prema gore, kao i zeleni otok oko Sopota i Dugava u inače prosječnom Novom Zagrebu.

Engleski: najmanji jaz

Od tri analizirana predmeta, engleski ima najmanji raspon rezultata. Čak ni najslabiji kvartovi ne padaju ispod prosječne ocjene 3.0, što upućuje na to da je engleski predmet u kojem su razlike između kvartova manje izražene, vjerojatno zbog šire izloženosti jezika izvan škole putem interneta, glazbe i medija.

Gornji Grad prednjači na engleskom, s tri od pet najboljih škola, obrnuto od matematike, gdje dominira Trnje.