Izvolite besplatne nacrte za gradnju 50 industrijskih strojeva

Tko želi novi bager, traktor ili, recimo, 3D pisač, može ga jednostavno napraviti sâm za djelić cijene za koju takve strojeve na tržištu prodaju korporativni profiteri

Doktorat iz fuzijske fizike trebao bi otvarati vrata budućnosti, ali našem protagonistu Marcinu Jakubowskom nije otvorio ni vrata šupe. Dok je, zaprljan motornim uljem i na rubu bankrota, stajao nad hrpom beskorisnog metala usred svoje farme u Missouriju, shvatio je da problem nije u njegovim sposobnostima, nego u načinu na koji je suvremena tehnologija postala zatvoreni sustav, nedostupan onima koji se njome koriste. Njegov traktor, kupljen s nadom u održiv život na farmi, postao je simbol svega što sa suvremenim svijetom nije u redu. Bio je preskup za održavanje, nemoguć za popravak bez licenciranih servisera i projektiran s ugrađenim rokom trajanja, koji je, čini se, upravo istekao.

U tom trenutku očaja Jakubowski nije vidio samo kvar na stroju, vidio je sistemsku pogrešku suvremene civilizacije. Shvatio je da su temelji našega društva – hrana, sklonište i energija – zaključani iza zidova korporacijskih patenata i planiranoga zastarijevanja. Taj trenutak poraza postao je nulta točka projekta Open Source Ecology (OSE). Marcin Jakubowski tada je donio radikalnu odluku: sâm će konstruirati alate i strojeve koji će mu omogućiti slobodu i odmak od korporacijskih zidova. Još važnije, nije namjeravao zadržati svoje strojeve za sebe, nego je nacrte odlučio podijeliti sa svima.

Danas, petnaest godina nakon što je ta vizija prvi put predstavljena na pozornici TED-a, OSE više nije samo eksperiment na osamljenoj farmi nego globalna pobuna protiv umjetne oskudice. A pitanje koje je Jakubowski postavio u svome prvom TED govoru danas, u jeku pucanja opskrbnih lanaca i borbe za svaki materijal, odzvanja kao imperativ: što ako ključ našeg opstanka nije u novim, futurističkim tehnologijama koje tek trebamo izumiti, nego u oslobađanju nacrta onih kojima se već stoljećima koristimo?